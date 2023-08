Contraloría identificó más de 76 elefantes blancos por $556 mil millones en Caldas

Manizales

El Vice Contralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, anunció que está entidad identificó 76 elefantes blancos que ascienden a 556 mil millones de pesos por posibles detrimentos patrimoniales en el departamento de Caldas. “Los proyectos que están determinados como elefantes blancos y obras críticas en el departamento son 76 proyectos por más de 500 mil millones de pesos donde los sectores de vivienda de transporte y de infraestructura educativa, son aquellos que registran mayores dificultades en la materialización o en la finalización de estos mismos en este departamento”, dijo Zuluaga.

El funcionario también anunció que la Contraloría General de la República a través de la facultad de poder preferente está realizando control a proyectos adelantados por la Alcaldía de Manizales como el intercambiador vial de los Cedros, la Línea tres del Cable Aéreo y la PETAR. " Tenemos por ejemplo la alerta que emitimos de control interno a la Alcaldía de Manizales a Infimanizales por los riesgos financieros detectados en el proyecto línea 3 del Cable Aéreo relacionado con los atrasos y la falta de presupuesto actualizado para la intención del cierre financiero definitivo de este proyecto”, explicó el funcionario

La Contraloría General de la República informó que adelanta 68 procesos de responsabilidad fiscal en Caldas por 33 mil millones de pesos. " El proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía es por 8.556 millones de pesos de los 33.000 que les hablaba ahorita que están aperturados[P1] en el departamento y tiene que ver con las irregularidades en las obras de la intervención correctiva para mitigar el riesgo de deslizamiento en la comuna ecoturística Cerro de Oro en la vereda”, informó el Contralor General de la República en funciones.

En cuanto a los Juegos Nacionales 2023 desde este ente de control advierten que por lo menos tres escenarios deportivos en el Eje Cafetero no se entregarían en el mes de noviembre, uno de ellos sería el Coliseo Menor ubicado en la ciudad de Manizales. “Estas obras que están en retraso que no tienen el avance técnico que deberían tener para que sean concluidas en el mes de noviembre ya la Contraloría advirtió, que por lo menos esos proyectos específicos no van a estar en funcionamiento para el desarrollo de los juegos”, anunció Carlos Mario Zuluaga, vice Contralor en funciones de contralor general

