La Uptc en la mira de la Contraloría por presuntas irregularidades

Tunja

El vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, señaló que la entidad realizó una auditoría financiera a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), donde se detectaron hallazgos con incidencia fiscal por más de 3.000 millones de pesos, mientras que en infraestructura educativa en Boyacá hubo hallazgos con incidencia fiscal en obras en 13 municipios, por cerca de 5.000 millones de pesos.

De acuerdo a las investigaciones hechas por el ente de control fiscal, en la UPTC se establecieron 20 hallazgos administrativos, de los cuales, dos de ellos tienen incidencia fiscal en cuantía total por $3.060.250.632 y otros seis con presunta incidencia disciplinaria, que serán trasladados a las entidades competentes.

“Estos hallazgos están relacionados con pagos pensionales, ya que las liquidaciones de estos se habrían realizado de manera incorrecta, junto con los aportes al sistema pensional, cuyos valores fueron inferiores a los establecidos por la ley, generando una reliquidación, lo que generó la acusación de intereses moratorios y produjo un detrimento patrimonial”, indicó Zuluaga.

Dichos hallazgos encontrados en la auditoría desarrollada a la UPTC, fueron trasladados a la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal Intervención Judicial y Cobro Coactivo, la cual ya abrió un proceso de responsabilidad.

Los hallazgos en infraestructura escolar

De otro lado, la Contraloría realizó una auditoría de cumplimiento a las obras de infraestructura educativa en 13 municipios del departamento por cerca de $5.000 millones de pesos.

Allí se detectaron 32 hallazgos con incidencia fiscal por irregularidades, de los cuales, 17 de ellos tienen una presunta incidencia disciplinaria, 13 con incidencia fiscal por valor de $4.964.709.847 con 6 solicitudes de Indagación Preliminar y 7 beneficios de auditoría por el orden de los $2.555.439.546.

Estos son los municipios de mayor cuantía con incidencia fiscal

Pesca: se encontraron deficiencias y problemas en la ejecución del contrato Marco de obra No. 1380-37-2016 y el Acuerdo de Obra No. 406034 del municipio de Pesca, en donde se identificaron deficiencias técnicas en relación con los hitos contractuales, en aspectos de estructura, pisos y cubierta, llevando a pérdida de recursos públicos por $1.066.710.837.

Boavita: Se evidenciaron incumplimientos en los Acuerdos de Obra, donde se establecieron deficiencias en el sistema constructivo de las vigas ubicadas a la altura de la placa del primer piso, debido al paso incorrecto de tuberías sanitarias, eléctricas y para aguas lluvias a través de las secciones de estos elementos estructurales, representando una violación a lo establecido en el Reglamento Sismorresistente NRS-10, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad educativa y pérdida de recursos públicos de $485.559.685.

Muzo: El municipio suscribió el contrato No. 02 de 2021 con la empresa CIA INGENIERÍA SAS para la construcción de escenarios deportivos, detectándose en ellos deficiencias técnicas, elementos incompletos y reportes de obras inexistentes registradas en actas parciales suscritas y pagadas por las partes. De otro lado, se evidenció falta de control de calidad, de supervisión adecuada y de cumplimiento de los estándares y requisitos normativos. También se identificaron problemas en la construcción de la obra, como grietas en las placas para cancha y pista de patinaje y pagos incorrectos por transporte, entre otros, generándose un detrimento por $453.648.350.

Samacá: Hubo deficiencias y problemas en la ejecución del contrato Marco de obra No. 1380-37-2016 y el Acuerdo de Obra No. 406021 de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada. Se identificaron deficiencias técnicas en relación con los hitos contractuales, como mampostería, instalaciones hidrosanitarias, pisos, carpintería metálica, complementarias, comprometiendo así la calidad y funcionalidad del proyecto, resultando en riesgos para la seguridad de la comunidad educativa y pérdida de recursos públicos por $743.019.466.

Turmequé: Mediante el Acuerdo de Obra No. 406026 de la Institución Educativa IE Técnico Industrial sede primaria, se identificaron deficiencias técnicas en relación con los hitos contractuales, mampostería, pisos cubiertas y muros de contención, generando riesgos para la seguridad de la comunidad educativa y pérdida de recursos públicos por $827.015.748. De otro lado, se encontraron problemas en la Institución Educativa Diego Torres, sede primaria, en la ejecución del contrato Marco de obra No. 1380-37-2016 y el Acuerdo de Obra No. 406025; en el que también se encontraron fallas técnicas y pérdida de recursos públicos por el orden de los $244.945.203.

Nuevo Colón: En el contrato de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Antigua sede principal, se identificaron inconvenientes en la ejecución del mismo con la obra No. 1380-37-2016 y el Acuerdo de Obra No. 406018, con varias deficiencias técnicas en relación con hitos contractuales, como andenes, redes hidráulicas, cuarto de bombas y una pérdida de recursos públicos en $306.536.465.

Puerto Boyacá: El ente de control adelanta un proceso por presuntas irregularidades durante la ejecución del Contrato de Suministro N° 279 de 10 de septiembre de 2015 cuyo objeto era la “Dotación, instalación y puesta en marcha de laboratorios virtuales y libros digitales para las instituciones educativas del municipio, y cuyo contrato se suscribió con la firma HB DISTRIBUCIONES S.A.S, por un valor de $1.699 millones. En este se evidenció que se adquirieron unos libros digitales precargados con características de perpetuidad que están en entredicho, en una cantidad sobredimensionada y desconociendo que ya la entidad había adquirido libros de las mismas características en ese mismo año y con la misma finalidad.