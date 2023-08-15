¿Cuáles son las ciudades con más oportunidades de empleo en Estados Unidos?

Muchas personas desean viajar a Estados Unidos para trabajar. Si usted cuenta con las correctas habilidades, educación y / o experiencia laboral, es posible que pueda vivir y trabajar de forma permanente en este país. Para esto debe tener en cuenta cuáles son las cinco preferencias de visa de inmigrante basadas en el empleo: EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 y EB-5. Consulte más aquí.

Es importante mencionar que las condiciones que debe cumplir y el tiempo que puede trabajar en Estados Unidos dependen del tipo de estatus migratorio que otorgue el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las personas que soliciten estas visas deben cumplir con todas las condiciones de su autorización de empleo y los términos de su admisión a este país.

Ahora bien, otra cuestión son las ciudades que más oportunidades laborales ofrecen. De acuerdo con el portal de Moving.com y Emigrarusa, existen 10 áreas para buscar trabajo teniendo en cuenta factores como empleo, educación y vivienda. Según resalta el sitio, las tasas de desempleo en estos destinos son los más bajos, además, se distinguen por ofrecer opciones de prácticas y entretenimiento cultural.

Tenga en cuenta que la remuneración trabajada para extranjeros puede variar de acuerdo a la ubicación geográfica. Mientras que en algunos estados, como California, Nueva York y Washington, los salarios mínimos son más altos y costos de vida elevados, en estados rurales pueden ser más bajos.

Las 6 mejores ciudades de EE.UU. para trabajar

Atlanta, Georgia

Es la ciudad más grande del Estado. Aquí están las principales sedes de empresas manufacturares del país como The Coca-Cola Company. Esta ciudad también cuenta con el aeropuerto más grande del país, lo que la convierte en un destino comercial y turístico, con centros de naturaleza, parques y zoológicos distinguidos.

Aquí podrán trabajar en todos los sectores, pero los más solicitados son:

El sector financiero.

La manufactura (es uno de los sectores más grandes y fuertes).

El sector de la biotecnología.

Raleigh, Carolina del Norte

La capital de Carolina del Norte es un gran destino para buscar empleo en un ambiente familiar y acogedor. De este lugar se destaca su ambiente multicultural, por lo que los latinos suelen hacer parte considerable de la mano de obra de las empresas.

Las profesiones o áreas que más se destacan son la tecnología, las finanzas y de la industria médica y farmacéutica. Además, no se puede dejar a un lado otros trabajos más fáciles de conseguir en las tiendas minoristas y los supermercados.

Dallas, Texas

Texas cuenta con una gran ventaja económica en el país, ya que tiene un mercado laboral en constante crecimiento. Algunas de las áreas laborales más solicitadas en la ciudad son: tiendas de ventas, bienes raíces, industria turística. En esta área también se destacan universidades como la Universidad de Texas y El Instituto de Arte de Dallas.

Austin Texas

En Austin la tasa de emprendimientos hispanos es cada vez más alta. Texas se destaca por ser una frontera donde se concentra un gran porcentaje de la economía del país y por ser el segundo Estado (California) con un mayor número de compañías de comunidad latina. Además de conseguir empleo, en un lugar rentable para invertir en negocios y crear su propio emprendimiento.

Los mejores sectores para trabajar aquí son:

Aseguradoras

Tecnología

Tiendas

Finanzas

San Luis, Misuri

Aunque esta ciudad cuenta con la población más pequeña de latinos en el país, cuenta con grandes empresas que tienen en cuenta la mano de obra hispana. De este sitio se destaca su bajo índice de desempleo y los costos de vida, ya que hay buena relación entre los ingresos recibidos y los gastos.

Los conocimientos que más se tienen en cuenta para contratar son: el transporte, industria manufacturera, finanzas, turismo, bienes y comercio.

Jacksonville, Florida

Esta es la ciudad más poblada de Florida. Aunque es considerada como solo como un destino turístico, también cuenta con un sinfín de oportunidades laborales. Sus áreas laborales más demandadas son: las finanzas, ventas, salud, hospitalidad y marketing. Jacksonville es considerada como una de las mejores ciudades con más calidad de vida para los hispanohablantes, ya que es uno de los lugares más económicos.

Tanto los servicios como el precio de la propiedad es muy asequible. Además, la ciudad está rodeada de playas y es un destino idóneo para practicar surf, kayak o cualquier actividad al aire libre. A lo largo de los años, Jacksonville ha sido uno de los sectores bancarios y financieros más con relevancia.