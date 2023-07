EE.UU. contempla dar alivio migratorio a colombianos indocumentados: Murillo

Washington DC

La Casa Blanca también celebró la Independencia de Colombia, este 20 de julio la residencia del presidente Joe Biden conmemoró la fecha reuniendo a funcionarios de su administración como Juan González, asesor para asuntos de América Latina de la Casa Blanca, junto con el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, y a varios líderes colombo-estadounidenses.

En el marco de esta celebración de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el embajador Murillo confirmó que la decisión de suspender el monitoreo de cultivos ilícitos por parte de Estados Unidos en Colombia fue unilateral y desconocen cuándo podría retomarse.

“Lo que hemos dicho es que obviamente es una decisión que toma este gobierno, tendrán sus consideraciones pero lo que nosotros consideramos es que de todas maneras podría existir una especie de doble esfuerzo porque Naciones Unidas hace un informa anual, la Policía Nacional tiene las herramientas para hacer un monitoreo en tiempo real, y además nos movemos a que los informes relacionados con los cultivos de coca, se hagan desde la perspectiva multilateral”, dijo Murillo.

El embajador agregó que “consideramos que los cultivos de coca como tal, el área no debe ser el único indicador ni el principal que mida el éxito de la lucha contra el tráfico de cocaína, y lo que estamos planteando, y estamos de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos es que hay que tener un abordaje más holístico con otros indicadores”.

El embajador destacó la disminución de cruces ilegales de colombianos en la frontera que registró 5.383 detenciones en junio en comparación con el mes de mayo que se registró 18.855 arrestos.

Posibles alivios migratorios para colombianos indocumentados

Murillo confirmó que el gobierno Biden está contemplando la posibilidad de dar un alivio migratorio a 86.000 colombianos casados con ciudadanos de Estados Unidos que entraron de manera irregular y no han podido hacer su ajuste de estatus, y también la posibilidad de dar estatus de Salida Forzosa Diferida DED, a los colombianos indocumentados que viven actualmente en este país, este estatus permitirá otorgar permiso laboral a colombianos que hayan entrado de forma irregular.

“Cancillería, esta misión, la embajada de Estados Unidos en Colombia con el embajador Palmieri, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, se han basado en las Oficinas de Movilidad Segura y así mismo se está avanzando en diálogo en el mecanismo de las vías legales para poder migrar hacia Estados Unidos. Se ha discutido bastante en lo que tiene que ver con la reunificación familiar”, dijo Murillo.

Afirmó que “también queremos que se empiece a abordar todo lo relacionado con el DED, eso va bien, yo creo que existe la apertura para dialogar el tema, se deben definir criterios, el año en el que entraron las personas pero las personas necesitan esos 18 meses para que las personas puedan organizar sus vidas. Y lo otro que seguimos dialogando y ya hay avances, en el proceso de exención de visas que eso es de largo aguante”, dijo Murillo.

La exsenadora estatal de la Florida Annette Tadeo, colombiana, invitada al evento en la Casa Blanca, en diálogo con Caracol Radio resaltó la dificultad que enfrentan los demócratas a la hora de pasar proyectos a favor de los inmigrantes en el Congreso de Estados Unidos.

“El presidente Biden ha hecho lo que puede hacer con respecto a ciertos migrantes, los Dreamers, el TPS para ciertas comunidades, eso se ha hecho pero ley no se puede hacer hasta que no se pase en el Congreso y los que están al mando del Congreso están en este momento con un extremo anti-migrante muy fuerte, y no vemos avance en ese tema”, dijo Tadeo.

La demócrata por Florida, resaltó la importancia de los migrantes colombo-estadounidenses y el trabajo de liderazgo en el país, “esto es histórico lo que estamos haciendo aquí, un “Día de Colombia” en la Casa Blanca, siempre se ha celebrado festividades de otras comunidades hispanas como el 5 de mayo para los mexicanos. En el sur de la Florida somos más de un millón de colombianos, somos la segunda comunidad más grande después de la cubana, entonces obviamente se está poniendo muchísima atención a esa fuerza electoral, que los republicanos y demócratas le están poniendo muchísimo cuidado” dijo Tadeo a Caracol Radio.