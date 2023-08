Michael Ortega estalla tras amenazas contra su familia: Ustedes no saben con quién ando yo

Michael Ortega, volante del Strongest. (Photo by CRIS BOURONCLE / AFP) (Photo by CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images) / CRIS BOURONCLE

Michael Ortega pasa por un momento complicado en el fútbol de Bolivia. Si bien su equipo, The Strongest, es líder del campeonato local y viene de tener una digna participación en Copa Libertadores, el volante colombiano aseguró haber recibido amenezas en el último tiempo contra su familia.

Ante los medios de comunicación, el exjugador del Junior de Barranquilla y el Deportivo Cali se refirió a la salida del entrenador Ricardo Formosinho, quien emigró al fútbol de Egipto, y destacó que ese tipo de situaciones trata de sobrellevarlas “aferrándome a mi familia, mis hijos”.

Justamente al tocar el tema, Ortega aprovechó para denunciar lo que viene pasando: “He recibido amenazas de la gente, no sé quién sea, metiéndose con mis hijos por redes, mandándome fotos de ellos. Son cosas que nunca me habían pasado... esperemos que todo pase bien”.

Tras esto le mandó un certero mensaje a esas personas: “Mis hijos están bien en Colombia, aunque le puedo decir a esa gente que amenaza que ni se atrevan a tocarlos. No saben quién soy yo, ni con qué personas ando yo allá. Tengo muchas amistades que están conmigo y ahí estamos... Eso es de mucho cuidado”.

Agregó que quería hacer pública la situación porque “son cosas que no están bien” y aseguró tener capturas de pantalla de todos estos mensajes que comprueban lo dicho. “Es gente que escribe en portugués de todas las cosas. Esperemos que esto no llegue a mayores porque tengo gente en Colombia que me cuida mucho, de corazón”, concluyó.

Michael Ortega se unió al Strongest en julio del año pasado y desde entonces ha disputado 52 encuentros, 6 de ellos en la reciente Libertadores, con un balance de 11 goles y 6 asistencias. Este es el duodécimo club de su carrera, octavo actuando en el exeterior.