Atlético Nacional: ¿Tomás Ángel no juega porque está vetado?

Tomás Ángel y Kevin Mier han tenido poca participación en lo que va de semestre de Atlético Nacional. La hinchada del equipo Verdolaga se hacía cuestionamientos por la situación inexplicable de ambos jugadores y fue el entrenador William Amaral el que habló de ambos futbolistas luego de la victoria ante Atlético Bucaramanga por la fecha 5 de la Liga Colombiana.

Respecto al joven atacante, el técnico brasileño aludió a que se trata de una cuestión de competencia, ya que hay varios delanteros en el plantel. “Tomás (Ángel) es un bellísimo chico, es buenísimo jugador, como es (Jayder) Asprilla, (Jefferson) Duque, (Eric) Ramírez. Son 4 que tenemos sin hablar de Emilio (Aristizábal). Cinco jugadores con potencial tremendo. No pueden jugar todos, juegan algunos, otros se quedan afuera. Vamos a intentar de cuadrar en necesidad del equipo y función de la competición y sobre todo en función del adversario”.

Por su parte, respecto al arquero de 23 años, manifestó que hace poco superó una lesión y su reaparición sería inminente. “Tanto Kevin como Dorlan (Pabón) están en proceso de reintegración, son jugadores que estuvieron parados un tiempo por lesión y que ya retornaron a entrenamientos. El regreso de Kevin y el de Dorlan son muy bienvenidos, el equipo necesita de estos jugadores con esta calidad, que nos van a aportar la agresividad y la competitividad necesaria para llegar a los próximos partidos de la Liga”, manifestó. Rumores apuntan a que estaría ya negociado con otro club.

¿De dónde sale la versión del veto a Tomás Ángel?

Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio, reaccionó como lo hace habitualmente al partido de Nacional una vez terminado, en su canal de Youtube, Hablemos del Juego. Allí dio a conocer que preguntó a una fuente y esta le confirmó que se trata de una decisión de la directiva.

“La información que me acaban de dar a mí sobre Tomas Ángel, es efectivamente una decisión desde la directiva, pero que no hay ninguna negociación. Y me pone la persona a la que le pregunté, que tiene porque saberlo, cierra con la palabra ‘veto’. Hay un veto. Vamos a seguir preguntando, vamos a seguir indagando, buscando razones, porque esa es una fuente y hay que mirar más fuentes. Trataré de preguntar si es que tiene alguna lesión”, indicó Juan Felipe.

Dicha información entregada generó revuelo en las redes sociales y otros portales partieron de eso. Por lo tanto, Cadavid publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en la que asegura que no se trata de una versión suya (la del veto), sino que es la información compartida por una fuente.

“Gracias por el crédito, pero ojo, yo no aseguro qué hay un veto o digo que esa sea la razón y mucho menos es mi versión… Simplemente doy la información que una fuente me suministra, pero en el mismo video prometo indagar sobre el tema. Las fuentes del Club me dicen que es una decisión del Dt, la misma que ayer el Profe Amaral no asumió en la conferencia de prensa cuando le preguntaron por el tema (esta última parte es opinión mía) … Aquí les dejo las dos versiones.