Cardique rescató manatí en Córdoba Tetón- Bolívar

Cartagena

Un neonato de manatí de un mes de nacido aproximadamente fue rescatado por pescadores de Tacamocho, corregimiento de Córdoba Tetón, en Bolívar, funcionarios de Cardique, Fundación Omacha e Infantería de Marina.

El espécimen fue encontrado hace dos días por el pescador Jhonatan Yepes Miranda cuando iniciaba su jornada en la playa de El Manso. “Yo lo vi flotando desorientado en la orilla y me acerqué. Totalmente dócil se acercó a mí como si me conociera y la verdad la ternura me invadió. Entonces, lo cargué y junto al también pescador Ivan Adechine lo llevamos a un pequeño lago que el Río Magdalena formó en la orilla. Entonces, llamamos a Cardique y a la Infantería de Marina y bueno vinieron a rescatarlo gracias a Dios”, dijo.

Agregó que en un solo día de lidia logró enamorarse de los manatíes.

Por su parte, el director de Cardique, Ángelo Bacci, agradeció a los pescadores e infantes de Marina quienes protegieron al nenonato de manatí, mientras se realizaba el rescate para su cuidado.

Así mismo, Luis Pérez, profesional especializado de Cardique, quien lideró la visita a Tacanmocho dijo: “Nosotros recibimos la llamada de los pescadores e informamos a Fundación Omacha, con quienes nos trasladamos hasta la zona a realizar el rescate”. Dijo que el manatí presenta unas pequeñas laceraciones causadas al parecer por el motor de una chalupa.

Precisó que el manatí fue trasladado a Lorica, Córdoba, donde recibe atención de profesionales de la Fundación Omacha en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS).

Así mismo, Jennifer Moná, coordinadora local, sede Caribe, de la Fundación Omacha, dijo que el individuo recibe una atención integral y cuando se recupere será devuelto a su hábitat, en la misma zona donde fue rescatado. “Afortunadamente está recibiendo la atención especializada y se integra a un grupo de manatíes que están bajo nuestro cuidado”, dijo.

Cardique viene realizando estas acciones de rescate y cuidado de los manatíes desde 2016 cuando por la sequía un grupo 10 manatíes se varó en el complejo cenagoso Tupe-Zarzal-Capote, obligando su rescate. Desde esa ocasión, la corporación ha establecido convenios con la Fundación Omacha, entidad especializada en el manejo de la especie. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2019, se realizó la primera liberación grupal de manatíes del Caribe colombiano.

En esa ocasión fueron liberados siete manatíes, cuatro machos: Hugo, Sebastián, Tico y Jey-Jey; y tres hembras: Lila, Isabel y Esperanza regresaron a su hábitat natural, en las ciénagas Zarzal - El Tupe – Capote. Posteriormente, la manatí Batata fue liberada en este mismo complejo cenagoso, en junio de 2022, y Carolina, la última manatí de este grupo, regresó el pasado 29 de junio a su hábitat en el complejo Tupe-Zarzal-Capote.