No es más que persecución política: Dau sobre nuevo proceso de la Procuraduría

Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, y la directora de Cobertura Educativa, Alexandra Herrera Puente, anunciaron que la Procuraduría detectó un falso sobrecosto basado en un estudio de mercado realizado por la Contraloría General de la República, el cual desconoce las reglas de elaboración de estudios de costos que deben hacer las entidades territoriales para el PAE.

Así mismo, el alcalde William Dau Chamat aseguró que este proceso es parte de una persecución política en contra de su gobierno: “yo soy el funcionario público más investigado en Colombia. En lo que va de mis cuatro años, la Procuraduría siempre busca la manera de abrir una investigación en mi contra”.

Agregó: “no confío y mucho menos creo en la Procuraduría ni la Contraloría; ejemplo de ello fue que, en el 2020, cuando inició la pandemia, se unieron para buscar a quién investigar. En ese mismo proceso de la Contraloría fue que me enteré que me tenían los celulares intervenidos durante aproximadamente siete meses, y me enteré fue cuando levantaron la orden; lo hicieron porque soy un hombre honesto. Esta investigación no tiene fundamento porque simplemente hace parte de la persecución política que me tiene la Procuraduría y que toda Colombia lo sabe”.

Además, el mandatario afirmó que confía en el trabajo que viene realizando la secretaria de Educación, Olga Acosta, y toda su administración.

A su turno, la directora de Cobertura Educativa, Alexandra Herrera Puente, explicó que al momento de la supervisión para identificar un cambio de producto que fue aprobado, al paquete se le denominó “atún rallado”, “esto ha traído al imaginario de los entes de investigación que lo entregado por el Distrito de Cartagena fue únicamente atún rallado, cuando ésta no era sino la denominación del paquete completo para diferenciarlo de los paquetes con atún en lomo. Por lo anterior, el tema de lo incompleto no es real, así como los sobrecostos, ya que nosotros nos basamos en el estudio de costos en un análisis de mercado como lo establece la norma que incluye varias fuentes para poder establecer cuál es el precio sobre el cual vamos a cobrar los alimentos”.

Finalmente, aseguró que, como muestra total de transparencia en el manejo del PAE, el gobierno de Salvemos Juntos a Cartagena ha convocado de manera voluntaria, y no por obligación, diferentes mesas abiertas con los entes de control, y se han aclarado todas las dudas sobre avances y manejo de este importante complemento alimenticio que es una prioridad para los niños y niñas.