Ciclovía nocturna: cierres y desvíos por ‘Ciclofest de Verano’ este jueves 10 de agosto

El festival gratuito más grande de Latinoamérica se está llevando a cabo en Bogotá desde el pasado 5 de agosto e irá hasta el próximo 13 de agosto. La edición 26 del Festival de Verano ofrece a los capitalinos más de 60 actividades que se llevan a cabo en 14 localidades y 22 escenarios deportivos de la ciudad.

Para el jueves 10 de agosto del 2023, en el horario comprendido entre las 6:00 p.m. y las 12 de la medianoche, se proyecta la realización de la jornada nocturna Ciclofest, evento que organiza la Administración Distrital en cabeza del IDRD.

Esta tradicional Ciclovía se podrá disfrutar en 11 rutas por las principales vías de Bogotá, a través de 98,4 kilómetros. Habrá puntos de actividad física, ciclopaseos y Bicicine, un plan para no perderse y vivir la ciudad.

Así las cosas, la Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a los habitantes de Bogotá no hacer uso del vehículo particular o regresar a sus casas antes del inicio de la ciclovía nocturna. También sugiere utilizar modos de transporte no motorizados como la bicicleta o el viaje a pie, así como el transporte público.

Para las personas que decidan usar el carro, se les recomienda tomar vías alternas a los recorridos de la ciclovía nocturna Ciclofest de verano, entre las que se encuentran: Av. NQS, Av. Caracas, Av. Calle 13, Av. Circunvalar, Av. Ciudad de Cali, Av. Calle 80, Av. La Esperanza, Av. Calle 100 y Av. Calle 127.

Cierres totales en el ‘Ciclofest de Verano’

Av. Boyacá entre Kr. 24 y Calle 86A / Calzada Rápida Oriental (Sur-Norte)

Av. Boyacá entre Calle 134 y Ac. 170 / Calzada Oriental (Sur – Norte)

Ak. 60 entre Ac. 63 y Ac. 26 / Calzada Occidental (Norte-Sur)

Av. Córdoba entre Ac. 116 y Ac. 127 / Calzada Occidental (Norte-Sur)

Kr 50 entre Autopista Sur y Av. Las Américas / Calzada Occidental (Norte-Sur)

Ac. 72 entre Ak. 7 y Kr 13 / Calzada Norte (Oriente-Occidente)

Kr 13 entre Ac. 72 y Cl 73 / Calzada Única

Cl 73 entre Kr 13 y Ak. 15 / Calzada Única

Ak. 15 entre Cl. 73 y Cl. 100 / Calzada Única

Ak. 15 entre Ac. 100 y Ac. 127 / Calzada Occidental (Norte-Sur)

Ak. 9 entre Ac. 116 y Ac. 170 / Calzada Occidental (Norte-Sur)

Kr. 6 entre Cl. 22 sur y Cl. 12 sur / Calzada Única (Sur-Norte)

Kr. 7 entre Cl. 12 sur y Cl. 9 / Calzada Única (Sur-Norte)

Kr. 7 entre Cl. 9 y Cl. 24 / Calzada Única

Kr. 7 entre Cl. 24 y Cl.36 / Calzada Oriental (Sur-Norte)

Kr. 7 entre Cl. 36 y Cl. 39 / Calzada Oriental – Calzada Occidental

Kr. 7 entre Cl. 39 y Ac. 100 / Calzada Occidental (Norte-Sur)

Kr. 7 entre Ac. 100 y Cl. 102 / Calzada Rápida Oriental y Occidental

Kr. 7 entre Cl. 102 y Ac. 116 / Calzada Rápida Oriental (Sur-Norte)

Kr. 68l entre Av. Boyacá y Cl 39 Sur / Calzada Única (Sur-Norte). Cierre parcial, solo en carril 1

Cl. 39 Sur entre Kr. 68l y Ak. 68 / Calzada Única

Cl. 42 Sur entre Ak. 68 y Kr. 50 / Calzada Única

Dg. 16 Sur entre Kr. 50 y Av. NQS / Calzada Norte (Oriente-Occidente)

Cl. 17 Sur entre Av. NQS y Kr. 30 / Calzada Única

Cl. 17 Sur entre Kr. 30 y Av. Caracas / Calzada Única

Cl. 17 Sur entre Av. Caracas y Kr. 10 / Calzada Norte (Oriente-Occidente)

Cl. 17 Sur entre Kr. 10 y Kr. 7 / Sentido Oriente-Occidente

Ac. 26 entre Kr. 96J y Kr. 40 / Calzadas rápidas Norte y Sur

Ac. 26 entre Kr. 40 y Ak. 7 / Calzada Sur (Occidente-Oriente)

Cl. 116 entre Av. Boyacá y Kr. 7 / Calzada Norte (Oriente occidente)

Cl. 147 entre Kr. 19 y Ak. 9 / Calzada Sur (Occidente – Oriente)

Tenga en cuenta que durante la jornada de la ciclovía nocturna, la plaza de eventos del parque Simón Bolívar se vestirá de cine nocturno para que todos los residentes de la ciudad, que decidan salir a rodar con su bicicleta, puedan disfrutar de la proyección de una película totalmente gratuita. La sala de cine al aire libre se llevará a cabo de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.