Audio en el que se pacta presunta coima enreda al alcalde de Lebrija

Caracol Radio tuvo acceso a un audio en el que se escucha una conversación entre el alcalde del municipio de Lebrija, Santander, Luis Carlos Ayala y una mujer que supuestamente tiene contratos con la alcaldía local.

En esos audios se escucha cómo se cuadran porcentajes de lo que sería una coima por un contrato.

“Doctor, usted dirá cómo vamos a trabajar, no sé qué le parece el 20%”, le dice la mujer al alcalde. En seguida, el mandatario asegura “dejemos el tema en 25 porque yo quisiera hasta menos y estoy necesitado, de verdad Dianita ayúdeme porque yo me he portado bien con usted y por eso la estoy llamando como se dice probando finura”.

La conversación continúa y el mandatario pregunta “cuándo podrían tenerme ese tema, le agradezco me indique y para definir los cupos”.

Esta denuncia fue hecha recientemente por el abogado Óscar Jahir Hernández en su cuenta de Twitter.