Mensaje de Petro a su hijo Nicolás: “Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos”

Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a las declaraciones que hizo su hijo Nicolás Petro a la Fiscalía sobre la financiación de la campaña y el posible ingreso de dineros irregulares a esta. El mandatario, a través de redes sociales, le envió un mensaje a Nicolás.

“Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados”, dijo el mandatario.

Por otra parte, el presidente de la República, además, insistió en que la campaña presidencial no recibió dineros ilícitos:

“La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de los sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo”.

De igual manera, Petro agregó: “Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos”.