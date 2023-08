Ni Petro ni Ricardo Roa sabían de plata de Hilsaca y ‘Hombre Marlboro’, dice Nicolás Petro

Colombia

Nicolás Petro, quien en las últimas horas fue dejado en libertad, aseguró que ni el presidente de la República, Gustavo Petro, ni Ricardo Roa sabían de los dineros que recibieron de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca, aunque señaló que parte de estos sí ingresaron a la campaña.

“Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, dijo Nicolás Petro en entrevista con Revista Semana.

Sin embargo, al preguntarse si sabía del ingreso de dineros de otras personas como el empresario Euclides Torres, señaló: “Bueno, eso no puede comentarlo, pues estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones que son materia de reserva”.

Más adelante en la entrevista, al ser nuevamente interrogado sobre si su papá sabía, señaló: “Lo importante es que la justicia actúe de la mejor manera, sin presiones, y que se sepa toda la verdad. Solamente quiero decir esto, estuve en la política, por obvias razones estoy apartado, y hay mucha doble moral, muchísima de lado y lado, de todos los sectores políticos”.

Nicolás Petro además señaló que mintió cuando dijo que el exministro del Interior, Alfonso Prada le había ofrecido “cupos”. Dijo que sí tuvo reuniones con el hoy embajador, pero que nunca se habló de esos temas.

“No, hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Esa es la realidad”.

Nicolás Petro además señaló que sintió que su padre lo dejó solo y reconoció que desde hace algún tiempo la relación de ambos no pasa por un buen momento.

“Sí, claro. La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí”.

Y agregó: “Independientemente de todo, porque sí está bien el cargo, la política, etcétera, pero lo más importante es el tema familiar y sentimental. Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo. Y más esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa”.