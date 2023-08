¿Juan Fernando Quintero podrá jugar en Racing a pesar de su arritmia cardíaca?

Juan Fernando Quintero puso punto final a su etapa en Junior de Barranquilla para desembarcar nuevamente en el fútbol argentino, aunque esta vez no vestirá los colores de River Plate sino de Racing, equipo que hasta hace unas semanas contaba en el mediocampo con Edwin Cardona, ahora jugador del América de Cali.

El volante antioqueño aterrizó el pasado miércoles en Buenos Aires para finiquitar su vinculación con la Academia. Como es de costumbre, primero se le realizaron las pruebas médicas para conocer su estado físico y allí se le encontró una arritmia cardíaca, razón por la que se especuló con una eventual caída de la contratación.

Vale aclarar que Juanfer llegó a Racing como agente libre, luego de acordar la rescisión de su contrato con Junior, y justamente el cuadro argentino compraría su pase por 3.6 millones de dólares.

A raíz del problema, se tomó la decisión de practicarle al jugador este mismo viernes un segundo estudio para tener mayor claridad de su condición. Y es que este tipo de afecciones son tratadas con sumo cuidado en el ambiente del fútbol con el fin de preservar la integridad de los protagonistas.

Pues bien, medios argentinos confirmaron que dicha arritmia fue la misma que se le detectó cuando llegó a River en 2020 y no supone ningún tipo de riesgo a la hora de jugar a un alto rendimiento.

“Juanfer Quintero se hizo otro estudio, quieren descartarle cualquier otro tipo de inconveniente cardíaco, más allá de la arritmia leva detecatada en la revisión médica. Lo de Juanfe Quintero no es más que la arritmia leve, con lo cual no hay riesgo de que el jugador no pueda vestir la camiseta de Racing ni que se caiga la operación. Este segundo estudio salió positivo”, sentenció el periodista Leo Paradizo en ESPN.

Y concluyó: “La situación es idéntica a la de River en enero del 2020... Los estudios nuevos descartan cualquier otra situación que pueda ser de gravedad. Reconfirmamos que Juanfer vaa vestir la camiseta de Racing”.

Así las cosas se espera que este mismo fin de semana se firme el contrato entre Quintero y su nuevo club. Juan Fernando volverá a jugar en el fútbol argentino.