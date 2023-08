Fernando Gago sobre JuanFer Quintero: “Ya veremos cómo está”

Fernando Gago, DT de Racing. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Fernando Gago, director técnico de Racing de Avellaneda, se refirió, tras la derrota de su equipo 4-2 frente a Atlético Nacional en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, a los colombianos Roger Martínez y Juan Fernando Quintero, uno ya en el plantel y el otro en proceso de sumarse al equipo.

El atacante cartagenero disputó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín su primer juego tras su regreso a la Academia. Martínez ingresó en la etapa complementaria y le cambió la cara al cuadro argentino.

“Roger tiene pocos días de trabajo, por eso ingresó en el segundo tiempo. Era algo que ya tenía pautado con él desde que se presentó a entrenar con nosotros. Llevaba mucho tiempo de inactividad. La idea era que jugará 30 o 40 minutos para que vaya tomando ritmo de competición”, explicó de su ingreso hasta el segundo tiempo.

Entretanto, Juan Fernando Quintero está a la espera de que se le practiquen más exámenes médicos. El antioqueño habría presentado una arritmia en las primeras pruebas, según informó la prensa argentina, algo que no sería de gravedad.

Ante esto, Gago no entró en detalles y simplemente comentó que esperará a poder contar con él para conocer cómo está. “Hasta que no lo vea y no lo trabaje. Ya veremos cómo está. Hoy estábamos pensando más en el partido”.

Sobre la vuelta

Del juego de vuelta a disputarse el próximo jueves en el Cilindro de Avellaneda, Gago aseguró que aunque es complejo, confía en que su equipo pueda remontar la diferencia de dos anotaciones y darle vuelta a la serie.

“Con mucha confianza de lo que el equipo puede dar, con el apoyo de nuestra gente. Sabemos que es una serie complicada, estuvimos a un gol, lamentablemente con un error se nos van otra vez a dos goles, pero trabajando, con mucha confianza y tratando de que el equipo el día jueves haga un papel para poder dar vuelta al partido”, comentó al respecto.