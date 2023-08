San Lorenzo toma ventaja mínima ante el Sao Paulo de James Rodríguez

Sin invicto se quedó Sao Paulo en la Copa Sudamericana 2023 y San Lorenzo fue el culpable, al vencer por 1-0 al paulista en duelo disputado este jueves Buenos Aires por la ida de octavos de final del torneo continental.

En el partido, el equipo de James Rodríguez fue superado con gol de Adam Bareiro. No lograron convertir ninguno de los seis remates al arco que acumularon Los Broncos. Ahora, el conjunto Tricolor depende del encuentro de vuelta en el estadio Morumbi para vengar su última derrota y asegurar su pase a cuartos de final.

El delantero colombiano no hizo parte de los convocados para el duelo en Argentina y tampoco podrá jugar el próximo jueves 10 de agosto en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. Esto debido a que no alcanzó a ser inscrito y por ende no cumple con los requisistos federativos para participar. Sin embargo, ya que la Conmebol permite modificaciones en la nómina en cada una de las fases del torneo, si su equipo logra darle un giro a este resultado, el colombiano podría incorporarse como miembro de los once encargados de asegurar la clasificación a semifinales.

Ya existía incertidumbre respecto al debut de James en este primer partido desde el anuncio de su fichaje por su inactividad en los últimos tres meses, lo que ponía en duda su preparación física para enfrentar al equipo de Buenos Aires. Pero la demora del club en el proceso de inscripción fue lo que frustró esa primera aparición del máximo goleador de la Copa Mundial de 2014 en la Sudamerica.

La próxima semana Sao Paulo luchará por su pase, pues buscan llegar a instancias finales para así clasificar para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2024. Así mismo, la meta de ambos equipos será el triunfo absoluto para poder jugar la Recopa Sudamericana de 2024 contra el conjunto que se corone campeón en la Libertadores de este semestre.