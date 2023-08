Juan Castilla: “Es un gran honor poder compartir campo con Teo”

Juan Castilla en partido entre Houston Dynamo FC y St Louis City (Photo by Bill Barrett/ISI Photos/Getty Images)

Juan Castilla estuvo hablando en El Alargue de Caracol Radio sobre su llegada al Deportivo Cali, su paso por la MLS y lo que significa jugar con un histórico, como lo es Teófilo Gutiérrez. El mediocampista de 19 años llega por primera vez a Colombia tras su paso por la liga de Estados Unidos.

El caleño fue oficializado como refuerzo Azucarero el 23 de julio. Acerca de cómo fueron sus primeros días, Castilla dijo: ”Estoy muy contento de estar aquí y la he pasado muy bien con mis compañeros y cuerpo técnico que me han recibido de muy buena manera, hasta el momento todo ha estado bien”.

El mediocentro aseguró que tomó la decisión ya que estaba en búsqueda de más minutos en primera división: “La Liga colombiana es muy interesante y la verdad es que estaba buscando más minutos en una primera división y el Cali era un equipo que me daba esa oportunidad y eso era lo que estaba buscando en ese momento”.

Castilla comentó que la posibilidad de nacionalizarse como estadounidense era falsa y nunca llegó a intentarlo: “Eso es falso. El proceso de sacar el pasaporte de Estados Unidos es de tiempo, no es que diga si o no, es el tiempo que he vivido en el país, en sacar todo el proceso y nunca llegué a eso”.

El caleño declaró que, llegar al conjunto de su ciudad es un sueño para él y su familia: “Es un sueño para mí y para toda mi familia estar en este club, es uno de los más grandes de Colombia y estoy feliz de ser parte de esa organización. La situación económica no es un secreto y sabía de los términos cuando me venía para acá, pero esto es una motivación más y no lo veo como una cosa mala. El club necesita jugadores que quieran ayudar en salir de este momento. Estoy feliz de estar en este momento y si Dios quiere, y todos trabajamos bien, vamos a salir de esto para volver a ser uno de los más grandes”.

El exjugador de Houston dijo que es un honor jugar al lado de Teófilo Gutiérrez, alguien que creció viéndolo jugar en la selección: ”Crecí viendo a la Selección y a Teo jugar, es un gran honor poder compartir campo con él, pero no solamente con él también con los otros grandes jugadores que tiene el Cali. Vestir esta camiseta es un orgullo para mí y puedo estar viviendo estas grandes cosas”.

Por último, Castilla aseguró que hará lo posible para jugar en el Deportivo Cali, haciendo lo que pida Jaime de La Pava, y que su función dependerá de lo que necesite el equipo: ”Normalmente trato de hacer lo que me pida el profe, me gusta jugar en el medio, pero también he jugado por la banda o como lateral”.