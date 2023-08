Damir Ceter: Me había ilusionado con el tema Junior, pero parece que va a ser difícil

Damir Ceter en el partido SSC Bari vs Como 1907 (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Damir Ceter estuvo dialogando en El Alargue de Caracol Radio sobre por qué se cayó su fichaje por el Junior de Barranquilla, su estado físico y sus ofertas actuales. El delantero de 25 años está actualmente sin equipo, tras finalizar su contrato con el Bari, equipo de la segunda división italiana.

El colombiano aseguró que no está lesionado, pero que, según las pruebas físicas hechas por el equipo Tiburón, tenía cicatrices músculares de aquellas lesiones del pasado: “El Junior es un equipo exigente en la parte médica y yo tengo mis problemas físicos y musculares, pero son cosas del pasado. Por ahí queda alguna que otra cicatriz y vieron que tenían que hacer un proceso de acondicionamiento físico largo y no tenían el tiempo para que yo estuviese al 100%.”

Ceter también aseguró que el principal problema era el tiempo, ya que el proceso para poder estar al 100% durante los 90 minutos, había que trabajar bastante: “En los informes médicos decían que, en el proceso de volver a adaptarme físicamente, para volver al 100%, me tomaría un buen tiempo. Soy alto, mi masa muscular es importante y por eso salió ese diagnóstico que dio la parte médica.”

Sobre si tiene alguna condición especial, o si hay algo que le impida estar bien físicamente, el delantero dijo: “A nivel muscular no tengo ningún problema. El hecho es que de pronto no hago buenos calentamientos o la forma cómo me entrenan no es la correcta para el físico y para lo que puedo dar como futbolista. No se combina un buen entrenamiento, un buen descanso, una buena preparación”.

“La ilusión era volver a Colombia después de 6 años y dar ese salto de calidad para volverme a sentir un jugador importante y en forma. El Junior me había dado la oportunidad, pero no pudo ser así. Un poco triste, pero sigo con la misma ilusión de darle una vuelta positiva a mi carrera.” Aseguró Ceter.

El jugador está actualmente sin equipo después de terminar su contrato con el Bari de la segunda división italiana. Acerca de si tiene ofertas de otros equipos del fútbol colombiano, el bonaverense dijo: “Por el momento, ofertas como tal, no tengo. Intereses, sí, aunque son voces. No son ofertas que haya escuchado o que me hayan llamado a decirme. Puede ser algo probable. Tengo ofertas que de pronto no son de primera división, algo que yo podría querer, pero sí de segunda división o en otro lado de Europa. Me había ilusionado mucho con el tema Junior, pero parece que va a ser muy complicado”.

Por último, el jugador no descartó una vuelta a Independiente Santa Fe, equipo en el que militó en 2017: “ Si hay una buena propuesta y proyecto, yo quisiera volver a sentirme importante en algún club y los colombianos me dan esa tranquilidad.

