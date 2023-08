Críticas del Pacto Histórico al proyecto que prohibiría marchas de profesores

Colombia

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó un proyecto de ley con el que buscan modificar el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe la huelga en los servicios esenciales, esto con el fin de que los profesores de colegios públicos no puedan marchar durante los horarios de clase.

La radicación del proyecto generó críticas en sectores del Gobierno, pues la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, cuestionó desde su cuenta de Twitter la iniciativa y aseguró que las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal buscan restringir los derechos políticos de los educadores.

“Luego dicen que los dictadores éramos nosotros: Paloma Valencia y María Fernanda Cabal quieren restringir derechos políticos a los educadores. La protesta es un derecho constitucional. ¡Estudien vagas!”.

Ante esto, María Fernanda Cabal respondió mencionando que la senadora Hernández no había leído el proyecto puesto que este no prohíbe la manifestación, sino que propone que no se interrumpan las clases de los niños.

“La que tiene que estudiar es usted que no leyó el proyecto, que no prohíbe la manifestación, la cual debe ser en horarios que no interrumpan las clases de los niños de este país. Lea para que entienda que los derechos de los niños prevalecen por el de los demás”.

Seguido, la senadora Esmeralda Hernández respondió con otro trino en el que aseguró que sí había revisado el proyecto y que la intención de la iniciativa es obligar a los docentes a manifestarse en horarios establecidos, hecho que viola abiertamente sus derechos.

“Claro que leí ese disparate inconstitucional y le reitero, quien debe estudiar y aprender a leer es usted: nunca hablé de prohibir, sino de RESTRINGIR. Dos conceptos diferentes. Quieren obligar a los docentes a manifestarse cuando ustedes quieran, lo cual viola abiertamente sus derechos”.

De igual modo, el presidente Gustavo Petro se sumó a los cuestionamientos a la radicación de esta iniciativa también, a través de un trino.

“¿No entiendo porque quieren que marchen los que portaron fusil para atacar la paz, pero no quieren que marchen los que portan libros para defender la educación?”.

La senadora María Fernanda Cabal le contestó al presidente mencionando que no se está prohibiendo la manifestación, sino que el objetivo del proyecto es defender la educación de los niños.

“No entiende porque es su naturaleza desconocer el derecho de los niños que prevalece por encima del de los demás. Nadie prohíbe marchar. Lo que queremos es defender la educación de los niños, que ustedes parece prefieren ver reclutados que estudiando”.