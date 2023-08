Clara Estrada presenta su libro ‘La energía poderosa del amor’

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Clara Estrada, periodista y directora del Programa “En Armonía” de Caracol Radio, presentó su segundo libro ‘La energía poderosa del amor’, el cual ayuda a las personas a descubrir cómo conectar con el alma y el amor.

De acuerdo con Estrada, el amor es la energía más grande que existe, “es el amor que nos damos primero a nosotros mismo y de esa manera, cuando estamos en un estado fortalecido, nos aceptamos, nos entendemos”.

“Mucha gente piensa que el amor propio es ver una película, darse gusto, es decir yo me lo merezco, pero el amor propio realmente es ese espacio de conexión con uno mismo que va más allá de las derrotas, es aceptar todo eso, aceptar en esa gran unidad para ver los triunfos como un peldaño más dentro del proceso de crecimiento”, expresó.

Este libro enseña que el amor propio es un estado del alma: no está determinado por el cuerpo, si está o no en perfecto estado, e incluye no solo lo bueno, sino también los dolores, desencuentros, fracasos, tristezas, heridas y frustraciones.

Escuche la entrevista completa aquí