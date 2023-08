Selección Colombia: comenzó la venta de boletería para las Eliminatorias al Mundial

Partido de la Selección Colombia (Photo by Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images) / BSR Agency

Desde las 8 de la mañana del 2 de agosto de 2023 se podrán adquirir las boletas de los partidos como local de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial de 2026. Los tarjetahabientes de Bancolombia tendrán acceso preferencial hasta el 3 de agosto a las 7:59 pm, de ahí en adelante todos los aficionados tendrán la oportunidad de comprar las entradas.

Por el momento sólo están habilitadas las entradas para el partido contra Venezuela, el 7 de septiembre de 2023, y el abono, el cual incluye los 9 partidos de la selección en Barranquilla. Conforme se vaya acercando la fecha de los 8 partidos restantes, se habilitarán las boletas.

🎟️ ¡Hoy comienza la venta de boletería para la clasificatoria sudamericana!



Los primeros que podrán acceder son los clientes Bancolombia, desde HOY 2 de agosto de 2023 a las 8:00 a.m. hasta las 7:59 p.m. del 3 de agosto o hasta agotar inventario.



La venta al público general… pic.twitter.com/0vxbpF312l — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 2, 2023

EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN EN 2023

La Eliminatoria Sudaméricana para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá comenzará pronto. Debido al cambio de formato, y a la participación de 48 equipos, ahora Suramérica cuenta con 6 cupos directos y uno al Repechaje. Es decir, de 10 selecciones, 3 se quedarán por fuera de la máxima cita del fútbol internacional. Este será su calendario para lo que queda de 2023:

Venezuela de local en el estadio Metropolitano de Barranquilla . Se disputará el 7 de septiembre de 2023.

de local en el estadio . Se disputará el 7 de septiembre de 2023. Chile de visitante en el estadio Monumental de Chile . Se jugará el 12 de septiembre.

de visitante en el estadio . Se jugará el 12 de septiembre. Uruguay en el estadio Metropolinato de Barranquilla. El encuentro será el 12 o 13 de octubre.

en el estadio El encuentro será el 12 o 13 de octubre. Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado . Será el 16 o 17 de octubre.

en el estadio . Será el 16 o 17 de octubre. Brasil en el estadio Metropolinato de Barranquilla. Será el 16 o 17 de noviembre.

en el estadio Será el 16 o 17 de noviembre. Paraguay en el estadio Defensores del Chaco. El 21 o 22 de noviembre.

Precio de las entradas y etapas de venta

La preventa para esta etapa clasificatoria inició el 2 de agosto a las 8:00 am para aquellos que paguen con la Tarjeta Oficial de la Selección Colombia, Tarjeta Visa Infinite, MasterCard Black y American Express Platinum y tendrán hasta las 7:59 am del 3 de agosto. Concluida esta primera etapa podrán acceder a las boletas aquellos que paguen con cualquier trajeta de crédito o débito de Banclombia desde el 3 de agosto entre las 8:00 am y las 7:59 pm o hasta agotar exitencias.

El público en general podrá acceder a la boletería individual para el partido Colombia vs. Venezuela desde el 4 de agosto a las 8:00 pm en adelante. Los abonos para los primeros nueve partidos, con todas las tarjetas de crédito y PSE, estarán disponibles desde el 3 de agosto a las 8:00 pm hasta el 4 de agosto a las 7:59 pm, o hasta agotar inventario.

Los precios oscilan entre los 93.400 pesos colombianos para las localidades sur y norte y los 1.457.900 pesos para occidental baja + VIP FCF. Para acompañar a la Selección desde oriental alta el precio será de 373.400 pesos, para oriental baja 350.00 pesos y para occidental alta y baja tendrá un costo de 600.800 pesos.