Radican reforma en el Congreso para cambiar el mecanismo de elección del contralor general

Colombia

Los congresistas Christian Avendaño y Jennifer Pedraza radicaron un proyecto de acto legislativo que pretende reformar el mecanismo de elección del contralor general, así como cambiar la conformación de la cabeza del control fiscal, creando una Comisión Nacional de Cuentas. El objetivo es, según sus autores, despolitizar esta elección y aumentar la eficiencia de la entidad.

“Este es un proyecto que pretende, fundamentalmente, despolitizar el control fiscal en Colombia. Hemos visto históricamente cómo el contralor general es escogido por el Congreso de la República, y todas las falencias que tiene este proceso. Demandamos la nulidad de la elección del actual contralor por múltiples vicios de procedimiento, pero el error estructural y de fondo es que los políticos escojan a quien va a vigilar los recursos que ejecutan los políticos. Es apenas ilógico, pero así es como lo tenemos en nuestra Constitución”, afirmó Avendaño.

La representante Pedraza añadió que “nos parece fundamental quitar ese poder que tenemos los congresistas para elegir al contralor. Para que los contralores no sean de bolsillo ni del gobierno ni de los gobiernos territoriales, no pueden ser elegidos en este caso por el Congreso de la República. Debe ser un criterio meritocrático que además le permita actuar con la suficiente fuerza, contundencia e independencia para que los recursos públicos no sigan desviándose en la impunidad”.

De acuerdo con el texto de esta reforma constitucional, la Contraloría General de la República se convertiría en la mencionada Comisión Nacional de Cuentas, la cual estaría dirigida por tres comisionados que serían elegidos mediante un concurso público y abierto de méritos, siendo designados por el Consejo de Estado.

Por otra parte, la iniciativa plantea también la eliminación de las contralorías territoriales, debido entre otras a su falta de resultados, pues según un estudio que citan los congresistas, en Colombia las contralorías departamentales registran un 14% de eficiencia en lo referente al control fiscal. “Ya no habría contralores departamentales, sino directores departamentales, quienes harían la vigilancia fiscal de las entidades territoriales y serían elegidos por Concurso Público y Abierto de Méritos”, indicaron.

Sin embargo, el camino para que esta iniciativa prospere será complejo dado que se trata de un proyecto de acto legislativo, el cual deberá superar en total ocho debates entre Senado y Cámara de Representantes, durante esta legislatura. De no lograrlo, se hundirá por falta de trámite y tendría que volver a ser presentado.