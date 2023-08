En La Boquilla mujer se negó a regresar con su exmarido y el hombre le prendió la casa

Cartagena

Angustiados se encuentran los vecinos del sector Esquina Caliente de La Boquilla, luego de un incendio que afectó a tres viviendas y que según testigos, fue provocado por un sujeto llamado ‘Michael’ que al parecer pretendía regresar con excompañera sentimental.

Contaron testigos a Caracol Radio que el responsable llegó sin levantar sospechas, y luego de soltar un perro que tenía su exmujer, le prendió candela al inmueble construido con madera. Rápidamente las llamas se propagaron a dos casas más que perdieron sillas, mesas, camas, electrodomésticos y demás enseres. Por fortuna los vecinos acudieron al lugar y evitaron una tragedia mayor.

“Yo estaba acostada en una hamaca esperando a mi nieto cuando veo es la humareda, salí corriendo y me di cuenta que se me estaba quemando la casa. Menos mal que fue temprano y me ayudaron a sacar las cosas. Yo lo que quiero es que ayuden porque el daño fue grande y no tenemos cómo pagar las cosas que se dañaron”, dijo Yalida Suárez, una de las afectadas.

Las víctimas pusieron a disposición la línea telefónica 3006546600, para todos los interesados en colaborar con donaciones de dinero o artículos del hogar. Por su parte el responsable se encuentra prófuga de la justicia, mientras que su excompañera sentimental debió mudarse del barrio.