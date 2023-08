Video: Hinchas del Junior estallan contra Bolillo tras el empate ante el Bucaramanga

La relación Hernán Darío Gómez - hinchada parece haber llegado a su punto más alto de tensión en el Junior de Barranquilla, prueba de ello fue la manera en la que el técnico antioqueño abandonó el terreno de juego del estadio Metropolitano tras el empate 1-1 ante el Bucaramanga, por la tercera fecha del fútbol colombiano.

Con este ya son cuatro partidos del Tiburón sin sumar triunfos en el semestre, registrando tres derrotas y un empate, lo que los deja en el puesto 18 de la tabla de posiciones y cerca de la eliminación en los octavos de final de la Copa Colombia.

“Ya se va, ya se va, Bolillo ya se va”, ese fue el canto unánime y constante que entonó la hinchada del Junior una vez terminó el compromiso de este lunes. Acompañado de su asistente, Edgar ‘Panzer’ Carvajal, el antioqueño se retiró de la cancha, mientras le llovían algunos objetos desde la tribuna occidental del escenario deportivo.

🎶 Oooooooh, Bolillo ya se va, ya se va, ya se va, Bolillo ya se va 🎶. pic.twitter.com/Ki6rtYZvdR — Romario Quintero R (@RomarioQR) August 1, 2023

“No soy de aguantar mucho”

En la rueda de prensa posterior al juego, Hernán Darío Gómez dejó entrever que está llegando a su límite al frente del equipo, al asegurar que aunque tiene cariño por la institución y sus directivas, no es de “aguantar mucho”.

“Yo soy como de arrebatos. Tengo cariño por Fuad y el Junior, pero no soy una persona de aguantar mucho. Hace muchos años estoy dirigiendo y el equipo juega bien hoy, no perdió, pero al final... Cantan bien, se les oye bien desde afuera, pero yo no soy de aguantar. Mañana es otro día”, comentó al ser interrogado por una posible renuncia.