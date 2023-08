Junior sigue sin ganar: empate ante Bucaramanga que mantiene a Bolillo en la cuerda floja

Junior de Barranquilla no levanta en el fútbol colombiano. El cuadro Tiburón empató en el Metropolitano 1-1 ante Atlético Bucaramanga en el juego válido por la fecha 3 del torneo, un resultado que mantiene al entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez en la cuerda floja por la falta de resultados.

El juego inició con intensidad por parte del conjunto local, que rápidamente se posicionó en campo rival y comenzó a generar peligro ante un cuadro Leopardo que se replegó y lució más reactivo a lo que pudiera suceder una vez se recuperara el balón.

El juego por la zona interior y la banda izquierda se comenzó a volver fuerte en los de Bolillo Gómez. Justamente en una buena asociación por el medio terminó llegando el de la apertura en el Metropolitano. Homer Martínez, en una posición de volante llegador terminó recibiendo una habilitación de Vladimir Hernández, quien lo dejó solo de cara al arco para que este definiera de gran categoría con el borde externo.

Santiago Mele, comprometido en el empate

Junior siguió controlando el balón, sin embargo, sobre el minuto 21 perdió el balón en la mitad y ahí llegó el aprovechamiento de espacios de los dirigidos por Alexis Márquez para igualdad. Diego Chávez filtró al espacio buscano a Emanuel Zagert, quien hizo un buen movimiento en diagonal e ingresó al área. El arquero Santiago Mele dudó en salir y una vez el delantero argentino punteó la pelota, le pasó por debajo de las piernas al uruguayo, quien no tuvo más que lamentarse por la acción.

El primer tiempo vibrante iba a tener una emoción más para los hinchas del conjunto Tiburón, pero no iba a terminar subiendo al marcador. Homer Martínez envió un balón largo hacia el costado izquierdo para Gabriel Fuentes, este tocó hacia el centro para Luis ‘Cariaco’ González, quien definió con un remate de media distancia que se terminó metiendo en el arco de James Aguirre. Ante la demorada revisión en el VAR, se estableció que Fuentes partió fuera de juego.

Segundo tiempo con menos intensidad

Durante la primera mitad Junior hizo un juego inteligente con buenas asociaciones ante un equipo que estuvo dubitativo en defensa. No obstante, no aprovechó para salir de la igualdad y en el segundo tiempo tuvo menos espacios para generar peligro, aunque el dominio continuó.

Bolillo intentó darle un aire diferente a la zona delantera dándole ingreso a Gonzalo Lencina en reemplazo de Carlos Bacca, quien tuvo una de las más claras de la segunda mitad al 55 con un remate que salió desviado por poco.

El entrenador antioqueño tuvo que tocar la zona defensiva que no sufrió el aprtido. Por cuestión de cupo de extranjeros en el once, sacó a Emanuel Olivera, dejó a Cariaco, al portero Mele y el ingreso de Lencina. Pero los cambios no se vieron reflejados porque no generaron diferencia. También ingresaron Diego Mendonza y Jermein Peña.

Sobre los minutos finales, el arquero del cuadro santandereano, James Aguirre, se quedó con lo que pudo ser el gol del triunfo de los locales, luego de sacarle un remate de cabeza en la línea a Didier Moreno (90+3). La última la tuvo la visita con un Juan Marcelín, quien fue el que finalizó una contra al estrellar el balón en el palo.

Finalmente fue empate en el Metropolitano, un resultado que deja inconformes a los hinchas, ya que de tres partidos juagdos todavía no se logra la victoria y a eso se suma la derrota por Copa Colombia ante Cúcuta Deportivo. Bolillo Gómez sigue en estado crítico ante estos resultados y deberá conseguir si o si los tres puntos en el clásico ante Unión Magdalena e la próxima fecha.

Bucaramanga, por su parte, que llegó líder a este partido, dormirá en esa posición de privilegio y lo hará hasta la siguiente fecha. A menos que Medellín le gane por más de tres goles a Santa Fe en el último juego de la jornada.