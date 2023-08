Golpe al Gobierno: Comisión Primera eligió al senador Germán Blanco como presidente

Colombia

En una jornada en la que estuvieron presentes por parte del Gobierno ministros como el del Interior, Tic’s y Vivienda, la Comisión Primera eligió al senador Conservador Germán Blanco como presidente de esa célula legislativa.

La elección de Germán Blanco, en sectores políticos ha sido calificada como una derrota para el Gobierno, teniendo en cuenta que los acuerdos políticos señalaban que ese cargo le correspondía al Pacto Histórico, sector que postuló a Alexander López.

“No quiero volver esto en una tragedia y una catástrofe, pero aquí sí hay una falta a la palabra. Minutos antes dialogué con 9 senadores, les expresé la urgencia de que esta Comisión Primera tenía la responsabilidad de liderar los diálogos de paz que tenemos con 23 organizaciones crimínales a lo largo y ancho del país, les dije que para el Gobierno era imperativo presidir la Comisión Primera y para eso el cumplimiento de los acuerdos, nosotros hemos cumplido todos los acuerdos y lo que han hecho los senadores y senadoras de la Comisión Primera es romper esa tradición que tenía el Congreso”, aseguró el senador Alexander López.

Tras su elección, el senador Blanco aseguró que su intención es concertar con el Gobierno y que no actuará contra nadie.

“Muy contento de haber sido elegido como presidente de la Comisión Primera del Senado, una de las comisiones más importantes que tiene el Congreso de la República, pero quiero generarle a la opinión pública la tranquilidad y a la institucionalidad, nosotros no hemos llegado acá contra nadie es un acuerdo de un grupo mayoritario de la comisión, de distintos partidos políticos, incluidos partidos de Gobierno, partidos de oposición y partidos independientes, qué tal vez por las calidades las competencias y las cualidades que anteceden mi actuar político, me han señalado para para que dirija la corporación. No lo vamos a hacer contra el Gobierno, vamos a querer que el Gobierno concerte, concilie, con nosotros los proyectos que va a presentar”, dijo en su primer discurso Blanco.

La votación quedó 13 a favor de Germán Name y 8 en contra.