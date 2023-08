Finca de recreo se quemó en Santa Fe de Antioquia por presunta manipulación de pólvora

Antioquia

Este lunes se reportó un incendio en una finca de recreo que habían alquilado varias personas para una celebración. Los dos kioscos cercanos a la piscina se quemaron por completo, pero por fortuna no hubo personas lesionadas.

La emergencia se reportó en una finca ubicada en la parcelación Pangordito de Santa Fe de Antioquia en la vía al río Cauca y fue atendida por bomberos de San Jerónimo con apoyo de la policía. Los turistas también apoyaron las labores con mangueras y baldes. Por el momento la primera hipótesis señala que se trató de un mal manejo de pólvora, la misma que está prohibida.

“Eso información me la entregó a mí una persona que me llamó, es el hermano de la dueña de esa finca, que al parecer fue porque los que alquilaron la finca estaban celebrando con pólvora y que uno de esos artefactos cayó sobre la paja del kiosco y eso hizo que se realizara esa conflagración”, reportó Víctor Hugo Hernández vallejo. Secretario de gobierno de Santafé de Antioquia.

Una abogada y DD. HH denunció que fue amenazada dentro del cementerio de Barbosa

El Centro Democrático le realizó propuesta programática al candidato Federico Gutiérrez

Pero, además, recalcó que no es una información confirmada, ya que los peritos de la vecina población de San Jerónimo aún no entregan el reporte de qué fue lo que realmente ocasionó el incendio, si fue el uso de la pólvora o un corto circuito como también se pensó en su momento. Pero el funcionario también llamó la atención de los turistas que llegan a esa población a generar conductas que alteran la tranquilidad de los vecinos con equipos de sonido a muy alto volumen exceso de consumo de licor y por ello han activado planes para controlar estas rumbas que en algunos casos son clandestinas porque se hacen en fincas no registradas en el municipio.