Preocupación en el barrio Aranjuez por instalación de antena de Telecomunicaciones

Medellín

En Aranjuez, comuna cuatro de Medellín, denuncian que hay presuntas irregularidades en la instalación de una antena de telecomunicaciones.

Pese a que ya está casi listo el montaje, la comunidad advierte que no hubo socialización de estos trabajos.

“La preocupación nace desde hace aproximadamente treinta días están trabajando en el proyecto, la comunidad no estaba al tanto de lo que se iba a realizar, apenas hasta la semana pasada encontramos un permiso de curaduría con fecha de radicación 26 de julio donde dice que lo que se va a dar es la instalación de una antena de telecomunicaciones, la preocupación se da porque no vimos ningún estudio suelos, vemos que construyeron la torre y no tuvieron presente que quedaba muy cerca de las viviendas”, explicó el señor Alexander Ramírez, vocero de la comunidad.

Caracol Radio consultó con un experto en el área de las Telecomunicaciones quien habló sobre la situación denunciada por la comunidad.

“Todavía no hay ninguna sentencia que demuestre que las ondas emitidas por las antenas de transmisión celular produzcan algún tipo de enfermedad o afecten la salud de las personas. El problema que se está presentando en la comunidad es por no cumplir con los requerimientos que tienen este tipo de obras” manifestó Julio Toro Castillo, ingeniero en Telecomunicaciones y abogado.

La comunidad le pide a los encargados de ejecutar la obra que se cumpla con la normatividad vigente para las actividades de obras civiles.