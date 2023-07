Leicy Santos: “tenemos un potencial arriba que no tiene ningún equipo”

(Photo by Cameron Spencer/Getty Images) / Cameron Spencer

Leicy Santos atendió a los medios después de la histórica victoria de la Selección Colombia Femenina 1-2 ante Alemania, y dejar encaminada la clasificación a octavos de final del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Sobre el momento que están atravesando las Chicas Súperpoderosas, la colombiana declaró: “Creo que todos tenemos una manera de entender el fútbol. Nosotros pensamos que el fútbol europeo es práctico, físico, de transiciones. Evidentemente tienen calidad y buen manejo del balón, pero nosotros sabemos el potencial que tenemos y las jugadoras que tenemos. Es un equipo maduro, que sabe en qué momento aguantar, en que momento sufrir y en qué momento ir a buscar el partido”.

El Mundial y la evolución del fútbol femenino

La mediocampista también comentó sobre la importancia del físico en el Mundial y por qué la tenencia de la pelota es más importante: “Está más que demostrado que el fútbol se juega con el balón. Da igual quien tenga más altura, cuando tú tienes esa capacidad de tener el balón que es el centro del juego. No importa quién está ahí adelante”.

“En el Mundial todos los equipos están muy parejos. Los equipos están demostrados que estos cuatro años que han pasado han acercado más el nivel de las potencias y de los equipos llamados pequeño”, dijo la jugadora del Atlético de Madrid. También mencionó que el fútbol femenino ha evolucionado notablemente en su nivel, exigencia y marketing.

“Colombia ha madurado mucho porque sabe juntar las líneas, sabe sufrir, sin balón no nos sentimos cómodas, pero con toda la preparación que hemos tenido sabemos que por momentos no lo vamos a tener y que cuando tengamos la oportunidad de buscar el gol tenemos un potencial arriba que no tiene ningún equipo”. Dijo Santos.

El partido frente Alemania

Acerca de su rol en el partido, la colombiana aseguró que era tener la pelota. Entrar a controlar la mitad de la cancha y darle más manejo al equipo, mientras que, en defensa, su labor era retroceder a dar una mano.

“Teníamos claro que tenía que ser un partido que durara mucho. Teníamos que bajar el ritmo del balón, está claro que Alemania es un equipo que juega rápido y práctico. Si no le das esa pausa y quitarle el balón, es difícil contrarrestar ese fútbol.” Declaró la futbolista de 27 años.

Un posible cruce ante Brasil

La selección puede enfrentar a Brasil en los octavos de final, siempre y cuando Brasil termine segundo y Colombia primero. Sobre esta posibilidad, Leicy Santos aseguró: “Llevamos muchos años conociendo a Brasil. Es un equipo que juega muy bien a la pelota, con el ‘jogo bonito’ de tocar. Ahora con Pia creo que tienen otro plus, es un fútbol más europeo que tiran más centros y no buscan tantas combinaciones”

Lo que viene para la Selección Femenina

Las Chicas Superpoderosas deberán enfrentar a Marruecos el jueves 3 de agosto, a las 5:00 am (hora colombiana), en la última fecha del grupo H. Después, dependiendo si queda líder del grupo o no, jugará en los octavos de final frente al primero, o segundo, del grupo F.