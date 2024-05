Cómo saber la fecha de declaración de renta en 2024: Paso a paso para conocerla con el NIT

La declaración de renta es un proceso que realizan año a año los ciudadanos que cumplen con los topes establecidos por el Gobierno Nacional. De esta forma, le comparten información al Estado sobre sus ingresos, deducciones y patrimonio que administraron durante un periodo fiscal determinado, en este caso quienes declaren en 2024 tendrán que hacerlo sobre el periodo fiscal del 2023.

Asimismo, con la declaración de renta se identifica a los ciudadanos o empresas que deben pagar los impuestos sobre la renta. Además, se conoce la cifra a pagar.

De hecho, de acuerdo a la Dian, hay varias personas en el país que por su condición deben realizar la declaración de renta:

Personas naturales que cumplen con el tope establecido para el periodo fiscal

Las sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios

Nacionales o extranjeros, que sin residencia en el país respecto de su riqueza poseída directa o indirectamente, a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones legales y las previstas en los tratados internacionales.

Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de la riqueza poseída en el país.

Sobre los topes, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, explicó que quienes deben declarar son quienes en sus ingresos sumaron durante el 2023 unos $59.376.800. “Si tuvo ese monto, más o menos $59 millones, durante todo el año tiene que declarar renta. O sea, más o menos, un promedio de $4.900.000 al mes”.

En concreto, los topes para identificar si una persona debe declarar renta son los siguientes:

Las personas que hayan tenido un patrimonio bruto superior a $190.854.000 para el 31 de diciembre de 2023.

Personas naturales que sus ingresos brutos sean iguales o superiores a los $59.376.800 en 2023.

Quienes hayan tenido consumos con su tarjeta de crédito por un valor superior a $59.376.800 en el 2023.

Aquellos que hayan realizado compras o consumos por $59.376.800 en el 2023.

Además, las personas que tuvieron consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por $59.376.800 en 2023.

Ahora bien, la importancia de realizar la declaración de renta, según el abogado Juan Santiago Rodríguez, especialista en tributación, radica en que esta acción es un deber de la ciudadanía para que el Estado pueda cumplir con sus objetivos y funciones. Es una forma de ayudar a financiar obras y estrategias que nos permiten vivir como sociedad.

No obstante, indicó que la declaración de renta es también una obligación y cuando los ciudadanos no cumplen con esta tarea y con el pago del impuesto a quienes les toque, pueden ser sancionados. De no hacerlo, se cae en “el riesgo de ser fiscalizado por parte de la Dian. Además, hay un proceso que se llama liquidación de aforo. En este obligan a pagar el impuesto, y cobran adicionalmente unos intereses.”

Para el experto, es aconsejable que la ciudadanía cumpla con la declaración de renta y con el pago del impuesto, para evitar “futuros dolores de cabeza”

¿Cómo saber la fecha de declaración de renta en 2024?

Para identificar cuál es la fecha límite de la declaración de renta las personas deben tener en cuenta sus dos últimos dígitos del NIT, los cuales son a su vez los mismos con los que termina el NIT del RUT.

De esta forma, una vez se identifiquen esos dos últimos números se puede buscar dentro de las fechas cuál es el último día que tiene como límite para declarar

Declaración de renta hasta agosto:

Agosto 12 : 01-02 últimos dos dígitos del NIT

01-02 últimos dos dígitos del NIT Agosto 13 : 03-04 últimos dos dígitos del NIT

03-04 últimos dos dígitos del NIT Agosto 14 : 05-06 últimos dos dígitos del NIT

05-06 últimos dos dígitos del NIT Agosto 15 : 07-08 últimos dos dígitos del NIT

07-08 últimos dos dígitos del NIT Agosto 16 : 09-10 últimos dos dígitos del NIT

: 09-10 últimos dos dígitos del NIT Agosto 20 : 11-12 últimos dos dígitos del NIT

: 11-12 últimos dos dígitos del NIT Agosto 21 : 13-14 últimos dos dígitos del NIT

13-14 últimos dos dígitos del NIT Agosto 22 : 15-16 últimos dos dígitos del NIT

15-16 últimos dos dígitos del NIT Agosto 23 : 17-18 últimos dos dígitos del NIT

17-18 últimos dos dígitos del NIT Agosto 26 : 19-20 últimos dos dígitos del NIT

19-20 últimos dos dígitos del NIT Agosto 27: 21-22 últimos dos dígitos del NIT

21-22 últimos dos dígitos del NIT Agosto 28: 23-24 últimos dos dígitos del NIT

23-24 últimos dos dígitos del NIT Agosto 29: 25-26 últimos dos dígitos del NIT

Declaración de renta hasta septiembre:

Septiembre 2 : 27-28 últimos dos dígitos del NIT

27-28 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 3: 29-30 últimos dos dígitos del NIT

29-30 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 4 : 31-32 últimos dos dígitos del NIT

31-32 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 5 : 33-34 últimos dos dígitos del NIT

: 33-34 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 6 : 35-36 últimos dos dígitos del NIT

: 35-36 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 9 : 37-38 últimos dos dígitos del NIT

: 37-38 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 10 : 39-40 últimos dos dígitos del NIT

: 39-40 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 11 : 41-42 últimos dos dígitos del NIT

: 41-42 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 12 : 43-44 últimos dos dígitos del NIT

: 43-44 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 13 : 45-46 últimos dos dígitos del NIT

: 45-46 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 16 : 47-48 últimos dos dígitos del NIT

: 47-48 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 17 : 49-50 últimos dos dígitos del NIT

: 49-50 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 18 : 51-52 últimos dos dígitos del NIT

: 51-52 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 19: 53-54 últimos dos dígitos del NIT

19: 53-54 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 20 : 55-56 últimos dos dígitos del NIT

: 55-56 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 23 : 57-58 últimos dos dígitos del NIT

: 57-58 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 24 : 59-60 últimos dos dígitos del NIT

: 59-60 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 25 : 61-62 últimos dos dígitos del NIT

: 61-62 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 26 : 63-64 últimos dos dígitos del NIT

: 63-64 últimos dos dígitos del NIT Septiembre 27: 65-66 últimos dos dígitos del NIT

Declaración de renta hasta octubre: