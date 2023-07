Catalina Usme: Antes de que empezara les dije ‘a mí me vale culo y medio que sea Alemania’

Catalina Usme celebra el histórico ante Alemania. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images) / Elsa - FIFA

Catalina Usme, goleadora histórica de la Selección Colombia y una de las máximas referentes del combinado nacional, habló de cómo se trabajó la victoria contra Alemania durante la semana y en los momentos previos al encuentro, desde lo físico y lo mental. Catalina, pese al triunfo histórico, recordó que el objetivo es ganar el Mundial, por lo que contó qué les dijo a sus compañeras posterior al juego.

“En la experiencia que he tenido en el fútbol, la victoria es muy linda, pero tiene dos momentos y uno de ellos es bien peligroso, porque te lleva quizás en la cabeza a imaginarte cosas que no han sucedido. Les dije que como equipo lo habíamos logrado, habíamos logrado dar un paso hoy, como equipo teníamos que celebrarlo, pero que como equipo nos teníamos que aplacar, porque realmente aquí no vinimos a ganarle a Alemania, aquí vinimos a ganar el Mundial, entonces controlar un poco la euforía, las deje celebrar. Pero yo siempre he dicho que la victoria te dura 5 minutos y la derrota también”, aseguró Usme en diálogo con Caracol Televisión y RCN al final del encuentro.

Y añadió: “hay que continuar, nos tenemos que recuperar muy bien, tenemos un viaje muy largo, porque con Marruecos hay que hacer lo mismo que hicimos acá. Hay que revalidar cada partido, son siete partidos que vinimos a disputar, no creer que porque les ganamos a Alemania ya hicimos el trabajo, el trabajo lo venimos haciendo muy bien y hay que revalidarlo partido a partido, eso les dije”.

Sobre cómo se trabajó y se logró este triunfo, Catalia Usme reveló: “esto tiene parte física, porque estamos muy bien físicamente, tiene parte mental, porque sentimos que deportivamente estamos en un momento magnífico todas, desde lo táctico, lo estratégico, lo técnico, estamos en un muy buen momento todas, como equipo estamos en un momento especial”.

Y contó qué les dijo a sus compañeras antes del juego: “cuando fuimos a salir al campo antes de que empezara les dije: ‘a mí me vale culo y medio que sea Alemania, nosotras tenemos las mismas capacidades, las mismas condiciones, somos 11 contra 11, peleamos bien arriba, peleamos bien abajo, controlamos balón, si nos toca pelear peleamos, si nos toca arranos no agarramos, sinos toca jugar jugamos’, pero ya teníamos en la cabeza claro qué teníamos que hacer”.

Colombia lidera el Grupo H del Mundial de Australia y Nueva Zelanda con 6 puntos de 6 posibles y el próximo jueves estara enfrentándose a Marruecos para buscar sellar su clasificación. Con un triunfo y un empate no solo avanzará a octavos de final, sino que también asegurará el primer puesto.