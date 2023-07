Estos son los chats que tienen en líos a Nicolás Petro

Bogotá D.C.

Sigue el escándalo por las acusaciones al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, de haber recibido dinero de narcotraficantes que querían aportar a la campaña de su padre. Su expareja Day Vásquez dio a conocer los chats que mantuvieron, entre ambos, desde enero del 2021.

Se trata de más de 1.600 páginas, que fueron revelada por la Revista Semana, en donde se confirmaría la intención del hijo del presidente de quedarse con los recursos que recibía, pues incluso afirmaba que quería utilizarlos para comprar una lujosa casa en Villa Campestre, Barranquilla.

Dentro de esos chats se lee a Nicolás diciendo que los 600 millones que le habría dado el condenado por narcotráfico, y en su momento extraditado, Santander López Sierra, eran de él. “Tú sabes que esa vaina es mía”, indicó en uno de los mensajes.

En su momento, meses antes de las elecciones presidenciales, Nicolás Petro le reclamó a Vásquez por mencionar el tema de dineros delante de la mamá de él. “Amor, no hables de plata delante de mi mamá. Ajá, entre menos gente sepa es mejor”, afirmó.

En otro apartado recrimina a su expareja. “No entiendo entonces qué quieres que haga yo. Cómo crees que vamos a pagar esta casa, dime. Tú no entiendes que se tienen que hacer inversiones (...). Esto es para una vaina grande que vamos a manejar. Quieres vivir bien, pero no quieres invertir ni que yo haga lobby”.

Las conversaciones también salpican a ministros como Alfonso Prada, de quien dice el hijo del presidente le dio 10 cupos en el ministerio y otras entidades. “¿Tienes a algún abogado que quieras ayudar? Eso sí, se tendría que venir para acá. Prada me dio unos cupos. Me dio 10 cupos”, le decía Petro a Vásquez.

Hasta el momento, sobre estas filtraciones de su exesposa, el aún diputado por el Atlántico Nicolás Petro no se ha pronunciado. Previamente había pedido, como lo hizo su padre, que las autoridades realicen las investigaciones que consideren pertinentes.