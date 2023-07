Choque institucional, indignación nacional y avalancha de candidatos

La Luciérnaga se enciende para hablar de la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, para quien el presidente Gustavo Petro no está teniendo en cuenta el Estado social de derecho al no atender el fallo que suspendió disciplinariamente al alcalde de Riohacha, en La Guajira, José Bermúdez. En definitiva, una polémica sin solución. Además, el ataque de las FARC a una patrulla militar en el municipio de la Plata en el Huila, dejó indignación. No sólo por los múltiples atentados sino también por Salomé, la pequeña de 4 años víctima de este hecho terrible. Así mismo, los candidatos a las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, dejaron para lo último la inscripción de sus postulaciones, con las cuales esperan tener buenos resultados para quedar este próximo 29 de octubre.

