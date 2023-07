Bacca: Estoy seguro que el resultado va a llegar y cuándo llegue, no nos va a parar nadie

El Junior de Barranquilla no levanta cabeza. Ya son tres partidos consecutivos perdiendo este semestre, dos por Liga y uno por Copa. Carlos Bacca, quién anotó el 4-3 con un golazo de tacón en el encuentro frente al Cúcuta, estuvo en la rueda de prensa post-partido junto a Hernán Dario Gómez.

Bacca afirmó que poco a poco el conjuntó Tiburón va encontrando el once ideal. Todos los jugadores están trabajando muy bien, pero los resultados simplemente no se están dando: " Hicimos una buena pretemporada y estamos encontrando ese 11 que todos queremos, pero también estamos viendo que no se dan los resultados, pero cuando trabajas bien, cuando tienes fe y hay una familia, como en este equipo, los resultados llegan”.

El de Puerto Colombia también aseguró que cuándo lleguen los resultados, ninguno va a parar al Junior: “Estoy seguro que el resultado va a llegar y cuándo llegue, no nos va a parar nadie porque este equipo trabaja muy bien. Desde el primero hasta el último. Por eso creo que el profe no tiene miedo, ni le tiembla la mano, para hacer 5 o 6 cambios porque sabe que cualquiera puede jugar”.

Carlos Bacca estuvo 900 minutos sin marcar. Sobre ello, el delantero comentó: “Estar sin marcar no me lleva al desespero. Cuándo no tengo ocasiónes, sí. El semestre pasado tuve muchas ocasiónes y lastimosamente no las pude concretar, por eso hubo dudas. Siempre cuando no marcas, y el equipo pierde, la gente busca responsables. Hoy no nos salieron las cosas pero marcamos tres goles, me quedo con eso.”

Junior estará recibiendo el próximo lunes al Atlético Bucaramanga, líder del campeonato con puntaje ideal, en el estadio Metropolitano. Los barranquilleros se encuentran en el fondo de la tabla sin puntos.