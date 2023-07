Polémico complejo turístico de exalcalde se construyó en el Lago de Tota sin licencias

Tunja

Serían 11 lujosos glampings construidos en una de las imponentes penínsulas del Lago de Tota, específicamente en la vereda Daito; según el Inspector de policía de Aquitania, William Peralta, la representación legal de este proyecto está a cargo del exalcalde de Aquitania Felipe Absalón Cardozo Montaña.

Según la información oficial, las autoridades se percataron de la particular obra, cuando hicieron visita a la zona para verificar un permiso de aprovechamiento forestal, al llegar al lugar, se encontraron, no sólo con la tala de los árboles que se había autorizado, sino con una mega obra de 11 glampings casi terminados, un salón de eventos, un mirador privado, caminos de acceso en construcción, entre otras modificaciones en pleno corazón del Lago de Tota.

“Corpoboyacá había solicitado a la Inspección un acompañamiento a la vereda de Daito sector la península, para hacer la verificación de una solicitud que se había hecho de un aprovechamiento forestal, en esa visita se determinó que sí se había hecho el aprovechamiento forestal, pero, además, ya había una construcción que estaba más o menos a más del 90%”, explicó en entrevista para Caracol Radio, William Peralta, Inspector de Policía de Aquitania.

Caracol Radio consultó al secretario de Planeación de Aquitania, Luis Carlos Velandia, para conocer si se adelantó o no algún trámite de licenciamiento en esa dependencia, el funcionario afirmó que; “en octubre del año 2022, se realizó la visita y se evidenciaba que había un gran porcentaje de avance de obra y pues como tal, ningún documento había sido aportado aquí a la secretaría de Planeación”.

Velandia también explicó que posteriormente a esa visita, dio traslado del caso a la Inspección de policía para el sellamiento y, además, les negó la licencia.

“El día 28 de diciembre, se les hizo el llamado, se pasó la visita a la Inspección y la Inspección hizo sellamiento de la obra el día 28 de diciembre de 2022, ellos juntaron todos los documentos para iniciar el proceso de licenciamiento de obra, pero yo les respondí el día 7 de marzo de 2023, que no se les podía dar licencia para una obra que ya iba en un avance del 90% y de la cual no allegaron todos los documentos, sino solamente los de una unidad, aparentemente un salón de eventos”.

El Inspector, William Peralta, llamó a descargos al exalcalde Felipe Absalón Cardozo Montaña y éste afirmó, según el Inspector, que; – tenía desconocimiento que para el área rural tuviera que pedir licencia de construcción –.

“Se solicita al señor Felipe Cardozo para que comparezca al despacho para que rinda descargos, dentro de los descargos, él manifiesta que tenía desconocimiento que para el área rural, tuviera que pedir licencia de construcción, pero que él, previo a eso, también había solicitado uso de suelos y que estaba apto para las construcciones que él estaba haciendo; de igual manera, se le solicitaron los permisos que tenía que tener ambientales de Corpoboyacá, que es la entidad en Boyacá que protege los recursos naturales, él me aporta los oficios donde se radicaron en el mes de febrero de 2022, el permiso de ocupación de cauce y concesión de aguas, manifiesta él que a la fecha que él se presenta en la Inspección, todavía no tenía ninguna comunicación de la entidad sobre estos permisos”.

Caracol Radio, también consultó a Corpoboyacá y esta fue la respuesta del Subdirector de Recursos Naturales, Heiler Martín Ricaurte Avella.

“En el caso particular de – Entre Islas –, ellos tienen un muelle, tiene permiso de ocupación de cauce; sobre el año anterior, lo que se maneja desde la Subdirección del Ecosistemas, lo que me informan a la fecha, es que el año anterior se solicitó un permiso de concesión de aguas para uso doméstico, ese permiso fue evaluado, se valoró la información y dado que hay una reglamentación de uso del agua en esos cuerpos hídricos, se les contestó que sería evaluado integralmente. (…) en ese sentido, aún no tienen concesión de agua. Una de las cosas importantes que se requiere, es que tenga el uso de suelo correspondiente a la actividad que se pretende desarrollar, en ese sentido, es importante referir, que los permisos para la construcción de este tipo de habitaciones y este tipo de actividades, los otorgan y los vigila, los controla, las alcaldías municipales”.

El exalcalde Felipe Absalón Cardozo Montaña, señalado por el Inspector, de ser el representante legal de esta polémica obra, tuvo comunicación con Caracol Radio, sin embargo, aún no accede a dar su versión del caso; lo que sí corroboró el secretario de Planeación a este medio al consultarle sobre el estado actual de la obra fue: “en este momento por lo que tengo entendido y hemos revisado, se encuentra en operación”.

Efectivamente, “Entre Islas Lodge SAS” como se denominó esta infraestructura turística, se promociona en redes sociales como Instagram, en donde aparece la pregunta: ¿Estás listo para llevar el descanso a otro nivel?... y en su página Web explican que se trata de “Un paraíso a 3015 m.s.n.m., rodeado de las islas del Lago de Tota”.