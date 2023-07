Paso con restricciones por obras en la vía Circasia- Montenegro

Armenia

Recordemos que la obra avanza a buen ritmo, pero una de las zonas con mayor intervención es la conocida como la curva de los quemados o Versalles y por eso inicialmente se había planteado un cierre total.

El veedor de la vía Luis Fernando Sossa socializó las conclusiones de la reciente reunión entre autoridades locales, departamentales y el contratista en cuanto al paso para peatones que empezó a regir en horarios específicos como es en la mañana de 6:00am a 6:15 a.m., 8 am a 8:15 am y 10 a 10:15 am y en la tarde será de 12 del mediodía a 1 de la tarde, 3 de la tarde a 3:15 pm y de 6 de la tarde a 7 de la noche.

Explicó que se hará transbordo para busetas y Jeep Willys en el sector de la curva y en la noche el cierre es total. Advirtió que espera toda la situación sea por tan solo los 15 días iniciales de la intervención porque gestionan un paso provisional para disminuir las afectaciones.

Hoy será establecida otra reunión para ultimar detalles del proceso.

