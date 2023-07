Solo faltan tres cuerpos por entregar en Medicina Legal

Bucaramanga

A la costa Atlántica, Bogotá y Venezuela serán traslados los cuerpos de las nueve personas que fallecieron en el accidente de tránsito del bus de la empresa Brasilia.

Aunque la empresa señaló que se encargará de todos los gastos fúnebres, aún no se establece si los cuerpos de algunos de los fallecidos serán llevados hasta Venezuela.

La abogada Floralba Cely de Vera, apoderada de varios de los familiares, argumentó a Caracol Radio que los conductores del bus serán presentados en audiencia ante un juez de control de garantías.

Los conductores podrían ser indiciados por el presunto delito de homicidio Involuntario en Accidente de Tránsito.

Por ahora las versiones de algunos pasajeros es que el bus iba en exceso de velocidad y se descarta una falla mecánica.

Los cuerpos de 6 de las nueve víctimas ya están en poder de las funerarias y el proceso de entrega de los cadáveres se agilizó luego que el cónsul de la embajada venezolana en Bogotá se pusiera al frente de este proceso de entrega de los cadáveres.

Los cuerpos sin vida de dos mujeres y el hombre no se han entregado por que hasta el momento no se han presentado familiares de las víctimas del accidente a retirar los cadáveres. Los tres aún no tienen reporte del Saime que permita identificarlos plenamente.