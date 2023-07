Los errores más comunes que puede cometer al caminar, ¿cómo evitarlos?

Sin duda alguna, realizar algún tipo de ejercicio sumado a una dieta balanceada le garantizará años de buena salud. Además su estado de ánimo se verá beneficiado con la segregación de dopamina y serotonina, dos de las hormonas asociadas al bienestar y la felicidad.

Ahora bien, si quiere mejorar su estado físico, caminar se convierte en una opción muy buena empezar. De acuerdo con un estudio publicado en el ‘Journal of Excercise, Nutrition & Biochemistry’, en el cual se monitoreó a un grupo de mujeres con obesidad que realizaron esta actividad durante 12 semanas. Al finalizar este período, se notó una gran reducción de la grasa abdominal, por lo que disminuyeron las posibilidades de padecer diabetes y enfermedades cardíacas en el futuro.

La importancia de los entornos naturales

En primer lugar, una de las conclusiones a las que llegó el estudio es que es clave salir a caminar diariamente, especialmente todas aquellas personas que tienen sobrepeso y no pueden realizar mucho esfuerzo físico. Ahora bien, es importante llevar un ritmo al momento de efectuar esta actividad y evitar repetir los mismos recorridos. De igual manera, la revista ‘Eat This Not That’ consultó a los expertos para saber qué es lo que se está haciendo mal al caminar y cómo corregirlo.

Como se mencionaba anteriormente, caminar tendrá los efectos deseados al practicarlo al aire libre. En este sentido, recurrir a la tradicional banda de correr y quedarse mirando televisión no será la mejor opción ya que se condiciona las sensaciones positivas que experimentamos. Eso sí, la única excepción sería que el clima no lo permitiera.

Tampoco vale salir a pasear por una zona cercana a nuestra residencia sino que la experiencia será más provechosa si se practica en un espacio que sea lo más natural posible.

No usar la ropa adecuada

Al salir a caminar es importante llevar un vestuario adecuado, especialmente el calzado, para evitar que le duelan los pies o que salga alguna ampolla por el sudor concentrado. De igual manera, ir muy abrigado provocará que sude más y en el otro escenario pasará un rato muy helado.

No calentar antes de salir

Si bien salir a caminar no conlleva tanta exigencia física como correr, es clave realizar algunos breves ejercicios de calentamiento antes de ponerse en marcha, especialmente si no ha realizado ejercicio físico durante una temporada, ya que esto puede prevenirle de lesiones en el futuro. Y si no son lesiones, serán incómodos dolores que lo incapaciten y le resten ganas de seguir con su proyecto de caminar regularmente. Por ello, antes de salir, mueva y estire los tobillos y las rodillas sobretodo, ya que son las articulaciones que más van a sufrir el impacto de la actividad física.

Ir siempre por la misma ruta

Intente ir por nuevas vistas y horizontes. Si siempre recurre al mismo camino, correrá el riesgo de cansarse mentalmente y aburrirse. Puede que descubra un lugar bonito nuevo al que ir, no solo para hacer ejercicio o andar, sino para llevar a alguien especial a pasar un momento hermoso.