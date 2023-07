La anécdota de Tejada con un jefe de filas en el Tour: “Me dijo una grosería en inglés”

Harold Tejada terminó como el mejor ciclista colombiano en el Tour de Francia en el puesto 34 a 2 horas, 27 minutos y 46 segundos. El huilense, que defiende los colores del Astana de Kazajistán, perteneció a la fuga en varias etapas, de hecho, lo hizo en la última junto a Tadej Pogacar y otros seis corredores, pero ninguna pudo coronarla de manera satisfactoria.

El pedalista de 26 años de Pitalito, habló en 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio luego de terminar su participación en el Tour, donde el mejor resultado en una fracción lo logró en la octava jornada. Destacó los aspectos que debe mejorar un ciclista colombiano al llegar a Europa, se refirió a la dureza de pertenecer al robusto pelotón y dejó una anécdota justamente partiendo del hecho de integrar el lote principal.

“Eso es algo que a los colombianos nos tocan duro, hay poco que se adaptan a eso. Si no metemos manubrio y no arriesgamos, llegamos a la subida mal ubicados y subimos atrás y eso es un desgaste. Hoy en día Jumbo, Ineos y UAE dominan el pelotón, el resto nos toca atrás. Ayer quería meterme en la fuga y no es fácil, hay que arriesgar y meterse adelante sin miedo. Sin faltarle el respeto a nadie, si toca pelear se hace con todo el respeto”, dijo al respecto.

¿Qué sucedió con Warren Barguil?

Tejada reveló dos anécdotas sobre pertenecer al pelotón o la grupeta, como le llaman popularmente. “El otro día con un corredor del Bahrain, porque era etapa de viento y como soy alto en Colombia, pero acá pequeño (Europa), querían sacarme y me metió codo y me cerró, yo lo empujé con la mano, le metí un puño, le dije que me respetara. Ya me lo encontré y normal”, dijo.

Sin embargo, sobre lo ocurrido con el jefe de filas del Arkéa Samsic francés, mencionó que le faltó el respeto, pero que luego se lo encontró y no pasó a mayores. “En el Tour tuve un problema con Barguil. Íbamos en la fuga y si ellos pasaban a 40 por hora yo pasaba a 37, y se me puso bravo que porque tenía que pasar a 40 también y yo le dije que me respetara. El otro día le hablé y me dijo que lo disculpara. Me dijo una grosería en inglés, le dije que por qué me decía eso si hacia mi trabajo. Me dijo que lo disculpara. Al final uno se les para y tiene que hacerse respetar”, reveló.

Sobre la adaptación de los colombianos a Europa, comentó: “Los corredores que lleguen, los nuevos, tienen que acostumbrarse a que la vida acá no es fácil… dejar la familia. Hay que tener el talento y las ganas y ya estando acá no conformarnos, hay que trabajar día a día para mejorar en todo lo que se haga. Hay talento, hay que acostumbrarnos a la vida en Europa. Salir de casa ayuda a mejorar y también hay que saber sufrir”.

Finalmente, se refirió a su relación con Egan Bernal, Esteban Chaves, Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez en el Tour de Francia: “Yo con Chaves hablaba todos los días, corriendo ya no se podía, cada uno con su equipo; con Rigo hablamos de vez en cuando, con Martínez igual. Si íbamos en la fuga cinco colombianos, cada uno iba por su objetivo. Con Egan competí la última semana. Era algo nuevo para él después del accidente y terminar el tour, ya vale mucho, después de ganarlo y pasar a estar atrás en el grupo es algo difícil para él. Si Rigo y Chaves no vienen acá con el objetivo de ganar etapas, hubieran estado en el top 10 o top 20, pero el Education venía con la mentalidad de ayudar a Carapaz pero se tuvieron que olvidar de eso”.