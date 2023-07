Balance de los colombianos en el Tour de Francia: Harold Tejada, el mejor

Harold Tejada, el mejor colombiano del Tour de Francia (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim De Waele

Con la finalización del Tour de Francia, y la coronación de Jonas Vingegaard como campeón, es momento de hacer balance de cómo le fue a los colombianos en una de las grandes citas del ciclismo mundial. Tadej Pogacar terminó segundo a 7 minutos 29 segundos. El británico Yates Adam completó el podio.

No es ningún secreto que el desempeño de los colombianos fue regular. Tuvo que pasar casi una década para no ver a ningún colombiano dentro de los 30 primeros de la clasificación general del Tour. Desde 2014 no teníamos una situación de este estilo en el ciclismo nacional.

Harold Tejada, el mejor latinoamericano

Harold Tejada fue el mejor colombiano clasificado en la posición 34 a 2H27′46″ del líder. Egan Bernal finalizó en el puesto 36 a 2H38′16″, mientras que Rigoberto Urán quedó en la casilla 71 a 3H50′15″. Esteban Chaves y Daniel Felipe Martínez se retiraron prematuramente de la carrera por fuertes caídas.

El huílense tuvo una participación correcta en la carrera terminando a 2H27′46″ del líder Jonas Vingegaard. El corredor del Astana no sólo fue el mejor colombiano clasificado, sino también el mejor latinoamericano en la clasificación general. Tejada logró superar al ecuatoriano Richard Carapaz después de que este sufriera una caída en la etapa inaugural y al costarricense Andrey Amador. Tras el abandono de su líder Mark Cavendish en la etapa 8, el colombiano también terminó cómo el mejor del equipo Kazajo.

Egan Bernal y su victoria

Después de su grave accidente en enero de 2022, Egan Bernal volvió a un Tour de Francia. Esta vez, se conocía que el ciclista del INEOS Grenadiers venía a esta carrera a ser gregario de Carlos Rodríguez y Thomas Pidcok. Su principal meta era completar el Tour.

“Estoy muy feliz. Creo que es difícil de comparar con el año en el que gané, pero es un sentimiento muy parecido. Para mí es una gran victoria.” Aseguró Egan después de la penúltima etapa. El colombiano sufrió una caída en la etapa 17, a pesar de esto, logró cruzar la línea de meta y terminar la carrera. Antes de disputar el Tour, participó en 10 carreras y sólo pudo terminar 5 de ellas, por lo que este resultado es, cómo él lo mencionó, una gran victoria.

Rigoberto Urán y sus últimos Tour

El pedalista reconoció había llegado al Tour con la esperanza de ganar siquiera una etapa, después de su buena actuación en La Vuelta a Suiza. “Cuando llegué a las primeras etapas estaba reventado. Es increíble lo difícil que la pasé”. Aseguró el colombiano.

El antioqueño confesó que estás serán las últimas ocasiones que participará en esta cita. “Sientes un poquito de nostalgia porque sabes que ya te quedan los últimos Tour. Vives apegado a un mundo que te lo dio todo, y sabes que pronto tendrás que dar un paso al costado y dejar que las nuevas generaciones sigan”. Dijo Urán.

“Al Tour solo traen a los mejores y aunque tenga firmado hasta el 2024, eso no te garantiza estar en el Tour de Francia. Me centro en terminar este, y ya el otro año estar en óptima condición.” Comentó el penalista colombiano.

Rigoberto sufrió una fuerte caída en el descenso de la etapa 15 que lo hizo perder bastante tiempo en la general, sin embargo pudo terminar la etapa y la carrera.

Daniel Felipe Martínez y Esteban Chaves no terminaron

Daniel Felipe Martínez abandonó la competencia después de tener un golpe en la etapa 14 y, aunque logró cruzar la línea de meta, no hizo parte de la jornada siguiente. Su mejor resultado fue en la etapa 5 dónde terminó séptimo. Salvo en esa etapa, no pudo destacar en las etapas de montaña, su fuerte.

Esteban Chaves fue el otro colombiano en retirarse de la competencia. Igual que Daniel Martínez, tuvo una caída fuerte en la étapa 14 y, a pesar que lo intentó, no pudo siquiera terminar esa etapa. Chaves tuvo el mejor resultado de un ciclista colombiano en el Tour de Francia 2023, terminando quinto en la etapa 10.

Vuelta a España, próximo gran reto

La siguiente gran cita comenzará el 26 de agosto y finalizará el 17 de septiembre. Todavía se desconocen quiénes harán parte de esta competencia pero, un gran resultado sería crucial para olvidar el desempeño en el Tour de Francia 2023. Todos los caminos conducen a que Egan Bernal estará presente y la incógnita pasa por Miguel Ángel ‘Supermán López, de quien se dice podría firmar por un equipo para correr la última grande del año.