Armando Benedetti de nuevo es citado a declarar en la Fiscalía

JUDICIAL

La Fiscalía reprogramó para el próximo 3 de agosto, la declaración jurada que debe rendir el exembajador Armando Benedetti, por sus afirmaciones de la supuesta financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Benedetti deberá explicar a la Fiscalía las afirmaciones que quedaron en audio en medio del escándalo y los reclamos a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete presidencial, y en las cuales dijo que, sin él, Petro no habría podido ser elegido presidente: “él hizo más 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, y que, si no hubiera sido por él, no es por mí no ganan”.

El pasado 23 de junio, no asistió y dio dos versiones. Primero dijo que guardaba silencio porque se enteró por medios de comunicación, y luego dijo que por supuestas amenazas.

Por esos audios la Fiscalía abrió tres líneas de investigación. Financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas; violación de los topes electorales; y corrupción suscitados en algunas dependencias gubernamentales. Y por todas esas líneas le van a interrogar.

El abogado de Benedetti, dijo que no ha recibido notificación por parte del ente acusador.