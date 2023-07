Alberto Gamero: “Nos vamos a emparejar en el transcurso del torneo”

Millonarios acumula un nuevo empate en la segunda fecha de la liga colombiana. Tras recibir en casa al Deportivo Pereira, los dirigidos por Alberto Gamero suman hasta el momento únicamente dos puntos y se ubican décimos en la tabla. Tuvieron que enfrentar a un rival que logró adaptar su defensa con un 5-3-2 o 5-4-1, negándole el paso al conjunto Albiazul que una vez más no logró abrir el marcador.

Posterior al encuentro, el director técnico de los embajadores habló sobre la situación actual del conjunto en vista de que viene de ser el campeón del primer semestre, pero no han logrado abrir el marcador en ninguno de los dos partidos. “Nosotros en este torneo no vamos a meter la cabeza que el equipo está cansado. Proponiendo intentamos y encontramos un rival que se preparó muy bien defensivamente”, respondió a las alegaciones de que el equipo parece estar cansado.

“Ojalá no me vaya a equivocar en esto, pero no le veo cansancio al equipo, todo es normal”, complementó. Además, afirmó que sus jugadores tienen el deseo de ir a buscar adelante. Concluyó que el problema que sufrieron en el último encuentro fue una falta de proyección, luego de un primer tiempo donde fueron muy rápidos, se quedaron sin energía para enfrentar al rival con la misma intensidad en la segunda mitad.

Gamero dijo que deben conformarse con ese punto y enfocarse en el próximo encuentro. “Hoy sumamos un punto, no perdimos dos porque nos enfrentamos a un buen rival”. El equipo Albiazul no logra el triunfo y se hizo responsable del empate. “Hoy no fuimos claros y un punto suma. Siempre hay que sumar, vamos sumando y nos vamos a emparejar en el transcurso del torneo”, añadió.

A pesar del positivismo que se percibe por parte de Alberto Gamero tras el empate 0 a 0, la situación se podría complicar. Andrés Llinás estará de baja por al menos dos meses debido a problemas en su rodilla, mientras que Juan Pablo Vargas tampoco podrá jugar por lo menos en el próximo encuentro luego de salir lesionado tras un contra a contra en el partido con Pereira. “Ya el médico informó que se debe hacer una resonancia y lo más seguro es que no va a viajar. Sintió que el abductor se le abrió”, confirmó el director técnico de cara al amistoso que Millonarios disputará en Estados Unidos, donde se enfrentará al Cristal Palace.

Para este partido se preparan con una terna de centrales que incluye a Arias, a Vega y a Murillo, quienes buscarán construir buenas jugadas en Chicago para salir de esta racha de empates.

“No hay que bajar los brazos, hay jugadores que están esperando por la oportunidad. Nuestra mentalidad es de clasificar”, concluyó el director de Millonarios quien se enfocará en la próxima fecha de la liga colombiana mientras busca acoplarse para sumar victorias y llegar a las instancias finales.