Vingegaard se confiesa tras la contrarreloj: “Se me ha roto el medidor electrónico”

Después de su victoria, en la etapa 16, Jonas Vingegaard casi que ha sentenciado el Tour de Francia. El danés le sacó 1′38″ a Tadej Pogacar en la etapa y amplió la distancia en la general a 1′48″. Al final de la jornada, el líder del Tour se mostró satisfecho y confesó que corrió la parte final sin referencias sobre sus vatios porque se rompió el medidor electrónico.

Al finalizar la etapa, Vingegaard afirmó: “Todavía no he ganado el Tour, quedan días muy difíciles por delante y el Tour no ha terminado. Habrá que luchar hasta París. Voy a hacer todo lo posible para mantener este maillot amarillo hasta París”.

El ciclista del equipo Jumbo-Visma comentó: “He tenido un gran día en la bicicleta. Desde la mañana me he sentido bien, desde las primeras pedaladas. Quería ir a fondo al principio, conservar algo en el llano, pero veía que estaba dando muchos vatios hasta que el instrumento de medición se ha roto y he decidido ir a tope”

Vingegaard mejoró cualquier previsión que se tenía para la etapa de hoy, incluso las de él mismo y las de su equipo. El danés afirmó que no tenían previsto la crono como el lugar para dar un golpe definitivo al Tour, pero sí como un día imporntante. “No era la intención ganar todo hoy, era un día central, pero todo forma parte de un gran plan y hoy hemos estado muy bien en la ejecución del mismo”.

La etapa 16 contó de 22.4 kilómetros entre Passy y Combloux con un puerto de segunda en su recorrido. Vingegaard la completó con un tiempo de 32′36″, arrasando con todo. La siguiente etapa se correrá el miércoles 19 de julio. La salida será en Saint-Gervais Mont-Blanc, mientras que la llegada será en el altipuerto de Courchevel. El recorrido contará de 165.7 kilómetros y desnivel positivo de 5.400 metros.