“Tropicana, Bésame, Radioacktiva, W+, Caracol y el Equipo Del Pueblo S.A”

La participación en la actividad “Tropicana, Bésame, Radioacktiva, W+, Caracol (en adelante Emisoras de la Cadena Caracol) y el Equipo del Pueblo S.A” (en adelante “Actividad”) implica el conocimiento y aceptación, total y sin condiciones de los presentes términos y condiciones. El participante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones en los que se desarrollará la Actividad tiene pleno derecho a no participar en la misma.

Emisora: Radioacktiva, W+ 99,4 F, Caracol 90.3 y Tropicana 98.9

1. De los realizadores

Actividad organizada por EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A., identificada con NIT. 900.577.148-2 La Actividad será difundida por CARACOL RADIO S.A., al público en general, utilizando LAS EMISORAS Radioacktiva, W+ 99,4 F, Caracol 90.3 y Tropicana 98.9, Colombia como canal de difusión del contenido de su actividad y sus redes sociales oficiales.

2. De los participantes

a. Podrán participar las personas naturales desde los 14 años en adelante.

b. No podrán participar en esta Actividad los empleados de Caracol S.A., ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (Abuelos/ Nietos / Hermanos), primera de afinidad (Esposos) y primer civil (Padres o hijos adoptantes).

c. No podrán participar personas que no diligencien los datos requeridos en la Web o que ingresen información falsa, estos serán descalificados inmediatamente, sin perjuicio acciones adicionales que Caracol S.A o cualquier empresa de grupo económico considere pertinentes, para garantizar la transparencia de la Actividad. Tener conocimiento de este reglamento, ya que la aceptación y recibo del premio conlleva la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones de participación, así como las condiciones, limitaciones y responsabilidades, no solo de este reglamento, sino las que conllevan el reclamo y aceptación de un premio. No haber incurrido en conductas o participado en actividades que puedan comprometer la reputación o el buen nombre de la marca Caracol Radio, de otro participante o de cualquiera de sus Patrocinadores y/o de los bienes o servicios que estos ofrecen. No haber participado en ningún tipo de actividad contraria a la ley, el orden público y las buenas costumbres.

d. No haber ganado premio en una Actividad de la misma Emisora en el último año, contado a partir de la fecha de inicio de la presente Actividad.

3. Mecánica de la Actividad

1. Descripción

Las Emisoras de la Cadena Caracol Regional Medellin y El Equipo de Pueblo S.A. realizaran una actividad que busca obsequiar un Abono para los partidos DIM de uso exclusivo a oyentes de la emisora. La actividad se desarrollará través de la línea telefónica de la emisora, donde los oyentes deben decir la frase ganadora: “Escucho “Nombre de la Emisora” y soy Hincha del DIM, quiero Ganarme un Abono”. Responder al aire dos preguntas correctamente del DIM y recibir un Abono para el DIM para el segundo semestre 2023.

El proceso de selección del ganador se realizará a partir del 19 de Julio y hasta el 22 de julio de 2023

2. Inscripción

a. Los participantes, deberán inscribirse a través de la línea telefónica de la emisora, manifestando el interés de obtener el abono, diciendo la frase ganadora “Escucho “Nombre de la Emisora” y soy Hincha del DIM, quiero Ganarme un Abono”.

b. Los participantes deberán registrarse con el nombre completo, teléfono del contacto, barrio en el que reside.

3. Descripción del Premio

a. Se entregarán 24 abonos (2 de Occidental, 7 de Oriental, 7 de norte y 8 de sur, distribuidos entre las 4 emisoras) en total, para que los ganadores de un Abono del DIM para uso de carácter personal e intransferible.

b. Un abono con el que ingresará un oyente ganador a los partidos locales del DIM

c. Solo es un abono por persona, no es transferible a otra persona.

d. No podrán participar personas que no cumplan con el proceso de y respondan las preguntas de manera incorrecta, estos serán descalificados inmediatamente, sin perjuicio acciones adicionales que Caracol S.A o cualquier empresa de grupo económico considere pertinentes, para garantizar la transparencia de la Actividad.

e. En caso de cancelación de la actividad por causas ajenas a CARACOL S.A. no habrá responsabilidad de la empresa ni obligatorio cumplimiento.

f. LA EMISORA podrá transmitir en vivo o en diferido las imágenes, sonido y video del proceso de selección y de entrega del premio.

g. NO INCLUYE: elementos adicionales como alimentos y bebidas, domicilios, transportes, esto va por cuenta de los oyentes ganadores

h. LAS EMISORAS podrán transmitir en vivo o en diferido las imágenes, sonido y video del proceso de selección y de entrega del premio.

i. La actividad se realizará desde el 19 hasta el 22 de Julio de 2023.

4. Alcance

Territorio Colombiano. Si el ganador está ubicado en una ciudad o zona metropolitana de una ciudad donde Caracol tenga estudios de la Emisora, debe desplazarse hasta los estudios para recibir el premio o si el ganador se encuentra en un lugar distinto de donde se realiza la actividad, deberá asumir el costo de envío o desplazarse por sus propios medios para recibirlo.

5. Limitación de Responsabilidad

a. La responsabilidad frente al participante finaliza con la puesta a disposición del premio a los ganadores. Como quiera que Caracol S.A. concurre en su calidad de canal de difusión de la actividad del anunciante, no es responsable por ningún efecto adverso que el premio pueda tener sobre el participante. La interacción digital (registro, votación, conteo de votos, etc.) con los oyentes concursantes y con los oyentes votantes se hace usando aplicaciones de terceros tales como Facebook, Twitter, Instagram, o widgets de terceros, sobre los cuales Caracol no tienen ningún control y por ende no se hace responsable por cambios unilaterales o por fallas de dichas aplicaciones. Lo anterior significa que, por ejemplo, Caracol Radio no se hace responsable si la aplicación bloquea o elimina a un participante, descalifica un voto o actuaciones similares.

6. Prohibiciones especiales

a. Si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a la Actividad, se descubre que el ganador incumple con este reglamento, los organizadores podrán descalificarlo y negarse a entregarle su premio. Si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución por las vías de Ley.

b. El participante se obliga a observar las siguientes prohibiciones y en los demás documentos y contratos que llegue a suscribir con Caracol S.A. a saber: No realizar actos que ponga en desventaja o pretenda colocar en desventaja a otros participantes tales como:

- La difusión de asuntos de carácter privado, personal, familiar, críticas o rumores ajenos a la verdad.

- No realizar publicidad de otros eventos, actividades promocionales, concursos o menciones comerciales de personas o empresas que sean competencia de Caracol S.A., sea a través de tweets y demás formas tradicionales y no tradicionales de publicidad.

- No expresar opiniones a través de cualquier medio, que puedan causar daño a la imagen de los productos, servicios, marcas o buen nombre de Caracol S.A., la marca, sus directivos o empleados, o alguno(s) de los Patrocinadores.

- No realizar acuerdos verbales o escritos en virtud de los cuales se comprometan a cualquier título a prestar servicios relacionados con la presente Actividad, a favor de cualquier tercero, incluidos los patrocinadores, sin autorización previa de Caracol S.A.

- No realizar en público que puedan llegar a serlo, actuaciones contrarias a la moral y las buenas costumbres menoscabando la imagen de los participantes, Caracol S.A. y sus marcas, y patrocinadores.

- No propiciar, realizar o participar en la realización de cualquier conducta o actividades que puedan poner en riesgo la salud o seguridad de otras personas relacionadas con la organización y desarrollo de “LA ACTIVIDAD”, o con la seguridad y reputación de LA EMISORA, sus marcas, directivos y Patrocinadores.

7. Autorización

Con la inscripción, los participantes aceptan el tratamiento de los datos personales según

la política de privacidad publicada en la web de Caracol S.A. y estos términos y condiciones, y para las siguientes finalidades: realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios; suministrar los datos recolectados a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual Caracol S.A tenga un vínculo contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y telemercadeo, etc.) para la ejecución de las mismas; transferir los datos personales fuera del país a cualquiera de las empresas del Grupo Prisa para los mismos fines aquí descritos, transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales Caracol S.A haya suscrito un contrato de procesamiento de datos. Los datos personales están sujetos a nuestra política de privacidad colgada en el sitio web www.radioacktiva.com; www.wradio.com.co; www.tropicanafm.com y www.caracol.com Así mismo, autorizan a Caracol S.A. a publicar y divulgar, incluidas las redes sociales o cualquier medio de comunicación que le pertenezca o llegue a pertenecerle, las fijaciones audiovisuales y fotográficas que Caracol S.A. o los terceros encargados por éste, obtengan a partir de la participación en “LA ACTIVIDAD”, para ilustrar cualquier tipo de información y/o publicidad. Los participantes garantizan que las fijaciones audiovisuales y fotográficas de la imagen, voz, interpretaciones y biografías que contienen los documentos entregados a la Emisora, son de su propiedad exclusiva y por tanto tienen la facultad plena para cederlas. Además, los participantes autorizan a Caracol S.A. para que use su imagen obtenida del proceso de inscripción y de participación en “LA ACTIVIDAD”, para incluirlo en material de uso comercial, por ejemplo y sin limitarse, Caracol S.A. podrá realizar compilaciones del proceso de pre-inscripción, actividades como “detrás de cámaras”, ediciones especiales y en general cualquier material que conlleven el uso de las imágenes. Cuando sean datos de menores de edad, en cumplimiento con el Decreto 1074 de 2015, el acudiente o el representante legal del niño, niña o adolescente otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión que será valorada

teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto. La anterior autorización de uso de sus datos personales e imágenes es en forma gratuita, sin límite territorial, por el tiempo que el organizador y Caracol S.A. estime necesario y/o pertinente el uso de dicho material en cualquiera de los medios de comunicación de su propiedad. En todo caso el participante declara y acepta que mantendrán indemne al organizador y a Caracol S.A. frente a cualquier reclamación de terceros sobre todas las obras cuyo uso autorice bajo cualquier título a Caracol Radio. En señal de conocer y aceptar estos términos y condiciones.

