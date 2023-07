Eric Ramírez se convertirá en nuevo jugador de Atlético Nacional. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

Eric Ramírez: razón para escoger a Nacional y decirle no a ofertas de Inglaterra e Italia

Atlético Nacional está cerca de confirmar su segundo fichaje para el segundo semestre de la Liga. A la llegada del volante uruguayo Maximiliano Cantera se sumaría el delantero venezolano Eric Ramírez, quien viene de jugar con Dinamo Kiev.

Rafael Reyes, representante del jugador de 24 años, habló en El Vbar Caracol sobre el negocio que se adelanta con el equipo antioqueño y la ilusión de regresar al fútbol sudamericano para poder disputar la Copa Libertadores 2024.

Incluso Reyes sorprendió al develar que Ramírez le dijo no a ofertas de Inglaterra, Italia y España para poder sellar su vinculación con Nacional, a la cual “le faltan detalles” para que sea una realidad.

Negociación con Atlético Nacional

“La transferencia no está completamente definida, hay detalles por resolver, pero la intención es que se sume lo más pronto posible al equipo… Faltan detalles contractuales, pero ya casi todo está listo. Debería llegar este fin de semana”, sentenció el representante.

Asimismo Rafael Reyes reveló que la operación se daría en condición de préstamo por un año con opción de compra. Vale aclarar que su ficha le pertenece al Dinamo Kiev.

En cuanto a las características del atacante, Reyes mencionó: “Es un ‘9′ bastante versátil. Tiene características físicas que llevan a la gente a pensar que es un ‘9′ netamente de área, de referencia, pero no, le gusta salir y asociarse. Tiene un físico importante, pero no es nada tosco, se sabe asociar y tiene buena pegada desde fuera del área, tiene buenos movimientos dentro del área, maneja los 2 perfiles, va bien arriba de cabeza”.

Incluso reconoció que el nacido en Barinas llegó a Kiev, luego de haber sido goleador de la liga eslovaca, pero a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia tomó la decisión de regresar a Sudamérica en búsqueda nuevos reto.

NO a ofertas europeas

Ante la imposibilidad de quedarse en suelo ucraniano, Reyes contó que su representado buscó regresar a esta parte del mundo porque nunca tuvo la oportunidad de tener una “experiencia importante”, teniendo en cuenta que se fue al Viejo Continente desde que tenía 18 años.

“El tema de Europa no es que no le atraiga, pero el frío y la guerra le incomoda bastante”, explicó. Tanto así que le dijo no a ofertas de “la Championship de Inglaterra, par de clubes de segunda de España, uno de primera división en Italia, hay algo en Arabia y par equipos de la MLS” para centrarse en Nacional.

Sobre el verde antioqueño sentenció: “Se presentaron varias oportunidades, la de Nacional es una de las principales porque nos llamó la atención las características del equipo, la necesidad que tiene y las oportunidades que brinda... Quiere un cambio de aires y esta oportunidad encaja con lo que él quiere. Si las cosas resultan, todos se verán beneficiados”.

“Estar en uno de los equipos más importantes de Colombia es un atractivo gigantesco, aparte disputa la Libertadores y pelea lugares importantes en la Liga. Es un equipo competitivo y ese tipo de ambientes siempre le llaman la atención”, concluyó.