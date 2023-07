Polémico cartel que se publicó en redes de la alcaldía fue rechazado por concejal

Bucaramanga

No para la polémica que se generó entorno a la celebración del mes del orgullo gay en Bucaramanga, en medio del informe de gestión del secretario de desarrollo social, el concejal Tito Rangel le reprochó la publicación en las redes oficiales de una imagen en donde una persona tenía un cartel con un mensaje en contra de las familias tradicionales.

Por daño en tubo matriz están sin agua 18 barrios de Girón

“Le estamos solicitando al señor secretario dos cosas, uno que se haga una disculpa pública y dos que se baje esa fotografía de las redes sociales de la alcaldía porque no podemos exigir derechos irrespetando y vulnerando los derechos de los demás. Hoy estamos construyendo un escenario de igualdad y de construcción social en el que hemos garantizado que todos tengan espacio pero también hay que levantar la voz porque nosotros debemos garantizar que se respeten los derechos de todos”, agregó el cabildante.

Entrega del Parque de Girón ya no será en julio

Por su parte, Jorge Neira, jefe de esta oficina respondió y señaló que él no puede responder por acciones de terceros y dijo que “yo tengo que ser muy franco, no puedo cargar con responsabilidades ajenas, en el momento en que se me fue notificado yo hice un llamado de atención”.

#VIDEO | Secretario de Desarrollo, Jorge Neira, respondió a la polémica que generó la publicación de una fotografía en las redes sociales de la alcaldía de Bucaramanga durante el mes del orgullo. pic.twitter.com/mmdbRmboRr — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 18, 2023

Agregó Neira que incluso la preocupación que le generó este cartel cargado por un joven es que lo que debía hacerse “fue pensar qué debía haber sentido este chico para haber tenido un mensaje así”.

En medio del informe de gestión también se le hizo reclamos al secretario por programas para los habitantes en condición de calle y para los adultos mayores.

Laury Guzmán murió por asfixia mecánica: Medicina Legal