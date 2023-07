Denuncian que fallas en página web de Rama Judicial estarían afectando procesos judiciales

Justice Scales and books and wooden gavel / krisanapong detraphiphat

Varios días lleva funcionando de forma irregular la página de la Rama Judicial para que los usuarios puedan realizar sus respectivas consultas. Una situación que es una réplica de una situación similar que aconteció a principios de año, lo que en su momento provocó el atraso de algunos procesos judiciales.

Las fallas, según jueces consultados por Caracol Radio, se presentan en las plataformas digitales que ha dispuesto la Rama Judicial para que se hagan las publicaciones o el ingreso a diferentes micrositios.

“Estuve intentando subir mi estado desde las tres de la tarde a las once de la noche del 17 de julio, y no pude hacerlo. Al día siguiente tenía la fecha límite, y no pude subirlo. Y esto atrasa mucho los procesos judiciales, sobre todo porque no soy capaz de notificarle nuestras decisiones a los usuarios, y al no notificar no podemos contabilizar los términos a los procesos”, dijo Carlos García Juez de Familia.

Las plataformas digitales de la rama Judicial se han implementado desde el 2020 debido a la contingencia implementada luego de que la pandemia del Covid-19 impidió el funcionamiento presencial de los órganos que la componen. Desde entonces, según funcionarios de la rama, se ha presentado intermitencia por algunos periodos de tiempo en las plataformas; impidiendo en ciertos momentos el correcto desarrollo de los procesos judiciales.

“Muchas veces duramos varios días sin poder publicar las formas notificación, llamadas estados, porque la plataforma no nos deja publicarlo. Cuando nos comunicamos nos mandan informes de las intermitencias, pero no hay solución de fondo. Se soluciona el problema coyuntural, pero a las semanas o meses vuelven a caerse”, dice García.

Una de esas plataformas que ha sido señalada por su mal funcionamiento es Efinómina, la cual ha sido destinada para el pago de los sueldos, primas y retroactivos de los funcionarios de la rama judicial. Fredy Machado, de Asonal Judicial le comentó a Caracol Radio que el retroactivo negociado este año no se ha pagado de forma correcta.

“Lo más serio que podría hacer la rama judicial es explicar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, el retroactivo de la Fiscalía ya lo pagaron en Julio, y ya vamos para agosto y todavía no lo han pagado. Y esto tiene que ver con la plataforma dispuesta, Efinómina, la cual ha sido un desastre. Se habló de unos préstamos para mejorar la plataforma, pero no sabemos por qué no ha servido”, dijo Machado.

El 18 de Julio la cuenta oficial de la Rama Judicial reconoció la problemática de las fallas, las cuales la atribuye a la infraestructura física que soporta los servicios que presta el sitio web. Asegurando que se notificará cuando se normalice el servicio del portal.

#JudicaturaInforma | La Unidad de Informática de Dirección Ejecutiva de Admón Judicial trabaja en el restablecimiento del portal web de #RamaJudicial, el cual ha presentado intermitencia debido a fallas en infraestructura física que soporta los servicios que presta el sitio web. — Rama Judicial (@judicaturacsj) July 18, 2023

Al momento de la publicación de esta pieza periodística, la página de la Rama Judicial sigue presentando algunas fallas al intentar ingresar a algunos apartados de esta.