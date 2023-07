Abierta convocatoria del programa “Oferta Preferente” para adquirir viviendas VIP y VIS

Bogotá

Hasta el 31 de julio de 2023, estará abierta la segunda convocatoria del año del programa “Oferta Preferente”, el cual busca facilitar la adquisición de viviendas de interés prioritario (VIP) y de interés social (VIS) para hogares cuyos ingresos no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Los subsidios ofrecidos varían entre 10, 20 y 30 SMMLV, y estarán disponibles para aquellos interesados que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en las localidades de Santa Fe, Bosa, Usme y Suba.

En total, se espera que 2117 familias puedan beneficiarse de esta convocatoria y acceder a las mejores unidades de vivienda VIP y VIS. Es importante destacar que el subsidio “Oferta Preferente” es acumulable con otros subsidios, lo que permite a los solicitantes utilizarlo en conjunto para alcanzar su cierre financiero.

Los requisitos para acceder al programa incluyen que el jefe o jefa del hogar sea mayor de edad, que la suma de los ingresos mensuales de todos los miembros del hogar no supere los cuatro SMMLV, no contar con una vivienda en el territorio nacional, no haber recibido previamente algún subsidio de vivienda ni haber sido sancionado en procesos de asignación de subsidios. Asimismo, se debe contar con cierre financiero.

Adicionalmente, se ofrecen montos diferenciales para hogares en condiciones de vulnerabilidad. Aquellos que no estén afiliados a una caja de compensación familiar podrán optar por un subsidio de 30 SMMLV, mientras que quienes estén afiliados podrán acceder a uno de 20 SMMLV.

Los interesados en postularse para el subsidio pueden hacerlo a través del sitio web oficial del programa y seleccionar el proyecto de su interés. Una vez finalizada la convocatoria, la Secretaría del Hábitat verificará que los hogares registrados cumplan con los requisitos para recibir el subsidio.

En caso de cumplir con los criterios, serán contactados por la constructora del proyecto elegido para proceder a la vinculación al mismo. Finalmente, la Secretaría del Hábitat llevará a cabo el proceso de asignación del subsidio para aquellos que hayan sido vinculados al proyecto.