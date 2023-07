Filas de personas suspendidas de Familias en Acción

Bucaramanga

Más de 200 personas que están suspendidas del programa Familias en Acción que hace tránsito a Renta Ciudadana hacen largas filas en el Centro de Atención Municipal Especializado (CAME) para conocer el motivo de la suspensión que les ha impedido hacer el cobro del subsidio.

“Esto está largo, llegamos desde las 3:00 a.m. nos dan unos fichos pero a veces no alcanzamos y nos toca volver al otro día para saber porqué se nos actualizó la categoría del Sisbén y por eso no podemos cobrar familias”, dijo Ana Tolosa, una de las afectadas.

Según la alcaldía de Bucaramanga, un total de 286 beneficiados del Programa Familias en Acción Tránsito a Renta Ciudadana están suspendidas por parámetros establecidos por Prosperidad Social.

“Tuve que duplicar el personal para atenderlos. Las personas se están encontrando que con el cruce de las bases de dato hay algún faltante de documentos. Tratamos de resolverles las dudas con las informaciones del sistema” dijo Jorge Neira, secretario de desarrollo social municipal.

Por ende, los afectados deben acercarse al Came para conocer qué tipo de documentación deben anexar para seguir recibiendo el subsidio.