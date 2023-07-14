DPS responde a largas filas para cobrar pago de Renta Ciudadana

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En conversación con 6AM Hoy por Hoy, Cielo Rusinque, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) respondió a las dudas de los beneficiarios en el cobro del programa Tránsito a Renta Ciudadana y dio cuenta del avance con la entrega de la segunda transferencia.

Recientemente, por medio de redes sociales, se han registrado quejas, trancones y largas filas en varias ciudades del país por parte de los beneficiarios de este subsidio. Este es el caso de Cartagena, donde los solicitantes, han tenido que soportar largas filas y demoras en la atención bajo altas temperaturas en las afueras del Banco Agrario, ubicado en la calle Larga del barrio Getsemaní, en plena zona histórica de la ciudad.

Frente a esto, Rusinque manifestó que se han generado filas porque se han precipitado a cobrar en los primeros días, pese a que el plazo es hasta el próximo 31 de julio de 2023:

“Ya se han pagado más del 41% de los incentivos para bancarizados. Es importante recordar que el beneficiario bancarizado no tiene límite de tiempo, tendrán su plata en sus cuentas y pondrá retirarla en el mes que quieran”.

Además, recordó que hay diferentes modalidades para reclamar este incentivo económico que evitarán las largas filas en las sedes del Banco Agrario: pago por giro en oficina o corresponsal, abono en cuenta Banco Agrario y pago por giro electrónico.

¿Qué pasa con los hogares bancarizados?

La directora precisó que el proceso de bancarización es voluntario, por lo que, los solicitantes podrán recibir vía giros el dinero u optar por la bancarización:

“Con esta opción se abre un catálogo de servicios, lo cual es una apuesta por la inclusión financiera. Pasamos de tener 166 mil hogares bancarizados a 811 mil beneficiarios, lo cual ha sido un éxito, era una de las apuestas al pensar en el Banco Agrario como entidad”.

Lo que sucede en el momento es que se ha generado una campaña de desinformación, donde señalan que si no se cobra en los primeros días no van a poder acceder a los beneficios, lo cual es falso, según Rusinque.

Retiro cajero automático

Una de las modalidades de retiro que destacó la directora fue el retiro por el cajero automático que se da por medio de un código de seguridad (OTP):

“Todos los beneficiarios bancarizados pueden hacer uso de este instrumento y en ese sentido no tendrían que ir directamente al Banco Agrario, estamos tratando de pasar la información para evitar las filas. Estamos hablando de 900 sedes bancarias”.

Pico y cédula para el sistema de Giros

En la misma línea, la directora también reiteró que hay un sistema de pico y cédula preestablecido para todas las plazas. Está diseñado de la siguiente forma, según el número en el que termina el documento de identidad:

Lunes: 1 y 2.

1 y 2. Martes: 3 y 4.

3 y 4. Miércoles: 5 y 6.

5 y 6. Jueves: 7 y 8.

7 y 8. Viernes: 9 y 0.

La implementación de este proceso en todas las plazas la determinan la oficina bancaria y la autoridad local, de acuerdo con las capacidades operativas para atender los pagos.