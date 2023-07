Alberto Gamero sobre posibles salidas de Millonarios: No han llegado ofertas al club

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, habló de los últimos días de entrenamiento previo al debut en la Liga 2023-II este sábado ante el Deportivo Pasto. En su regreso al país, tras derrotar 1-0 a Nacional en juego amistoso disputado en Estados Unidos, el samario se mostró satisfecho por el desempeño de su equipo, habló de la posibilidad de sumar más jugadores y aseguró que no existen ofertas formales por futbolistas del plantel.

Opinión del amistoso

“Buen partido, bien jugado, después de caer un aguacero, la cancha se mejoró. Me parece que fue un partido a la altura”.

Sin tiempo de descansar

“No hemos tenido tiempo ni de sentarnos. Lo importante es que tenemos todo el equipo completo, ha salido (Israel) Alba y salió (Luis Carlos) Ruiz, de resto tenemos todo el equipo completo. No estamos desesperados en traer por traer, hay que tener mesura, tenemos un muy buen equipo, tenemos un equipo completo para pelear esta Liga II y estamos tranquilos con eso”.

¿Qué corregir para el debut en Pasto?

“Siendo campeón hay muchas cosas por corregir, allá hubo cosas buenas, la posesión del balón fue muy buena; de pronto en la pelota quieta nos descuidamos un poquito, en las transiciones que hicimos para poder aumentar el marcador de pronto nos faltó un poquito de eficacia. Hay cosas buenas, en todos estos partidos hay cosas por corregir”.

Mentalizar la nómina

“No hay tiempo de sentarse uno, lo que hay es tiempo de mentalizar la nómina que tenemos y vamos a defender los dos títulos este segundo semestre. Este equipo con lo que tenemos está a la altura, uno nunca cierra las puertas, si hay la posibilidad de que vengan uno o dos jugadores, bienvenido sea, pero hoy lo que tenemos es bueno”.

¿Cómo administrar las cargas?

“Yo no puedo decir que no me preocupa, si hoy a la fecha, con el partido de Nacional de anoche, hemos jugado 42 partidos, si hemos jugado 42 partidos es porque las cosas las hemos hecho bien. Aquí en Colombia para poder ser campeón tuvimos que jugar 28 partidos; en Ecuador, Independiente del Valle jugó 15 partidos y fue campeón; Peñarol jugó 16 partidos y fue campeón. Aquí para ser campeón hay que jugar 28 partidos. Es tratar de nivelar las cargas, que el jugador también entienda y recupere, y mirar los jugadores que están con más minutos irlos rotando, irlos cambiando para poder sostener este segundo semestre que también tenemos la Copa y la Liga”.

¿Ofertas por Llinás y Vargas?

“Ofertas no han llegado al club, esa es la verdad, puras especulaciones, ellos están metidos en este torneo, están metidos en esta nómina y no hemos pensado en nada de eso. Aquí lo que se requiere es tener la nómina completa y mucho más de los que están jugando, se requiere mantener la nómina que tenemos”.

¿Cuando vuelve Vargas?

“Nosotros descansamos mañana, él tiene mañana y pasado mañana, ya el miércoles estamos trabajando todos. Trabajar miércoles, jueves y viernes, y viajar el viernes para el partido que tenemos el sábado”.